Dólar a $1.665 e inflación del 31%: qué proyectan los empresarios

El Índice de Confianza Empresaria que elabora Vistage Argentina cerró el segundo trimestre de 2026 en 94 puntos, cinco más que los 89 del arranque del año. Es una recuperación, sí, pero conviene leerla con la serie histórica al lado: el mismo indicador había tocado 124 puntos en el último trimestre de 2024 y todavía marcaba 116 en el primero de 2025. Desde entonces, la curva viene en zigzag descendente, con un piso en los 89 puntos de enero-marzo. El rebote de abril-junio corrige apenas una parte de esa caída.

El relevamiento reúne las respuestas de 355 directivos entre CEOs, gerentes generales y dueños de compañías, y lo que aparece detrás del número global es una economía de dos velocidades dentro de la misma cabeza empresaria: optimismo para el futuro, cautela para el presente.

El país mañana, la empresa hoy

Cuando se les pregunta por lo que pasó, los números son ásperos. Solo el 24% cree que la economía argentina mejoró respecto de un año atrás, un 38% la ve estancada y otro 38% directamente dice que empeoró. Cuando se les pregunta por lo que viene, la foto se da vuelta: el 57% espera una economía mejor en los próximos doce meses, el 33% la ve igual y apenas un 10% anticipa un deterioro.

Ese contraste es el corazón del informe. Hay un voto de confianza al escenario general que no termina de bajar a la línea de flotación de cada compañía. Porque cuando la pregunta deja de ser el país y pasa a ser el balance propio, el entusiasmo se enfría: solo el 20% proyecta más rentabilidad para el próximo año, el 44% cree que se va a mantener planchada y un 36% da por hecho que va a caer.

"El leve repunte del índice refleja que los empresarios observan cierta estabilidad hacia adelante, pero sin perder de vista los condicionamientos del corto plazo", resume Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina. La ejecutiva describe una conducta defensiva: sostener dotaciones, mantener inversiones y calibrar listas de precios para atravesar un año en el que, admite, la rentabilidad seguirá siendo el mayor desafío.

Vender más para ganar lo mismo

Los indicadores comerciales explican esa paradoja. El 53% espera vender más unidades y el 52% proyecta una facturación mayor, pero esas mejoras no se traducen en margen. El costo se come la diferencia. Es la ecuación conocida de las empresas argentinas: más movimiento, misma rentabilidad o menos.

De ahí que la estrategia dominante sea no moverse. En inversión en activos fijos, el 49% mantiene lo que ya tenía, el 31% planea aumentar y el 20% recortar. En empleo, el 51% conserva su dotación, un 26% piensa contratar y un 23% achicar. En precios, casi la mitad, el 49%, cree que los va a dejar donde están, contra un 34% que proyecta aumentos y un 17% que anticipa bajas.

Qué les quita el sueño

Consultados por el principal problema de sus negocios, los empresarios ubican al frente los temas financieros, financiación, flujo de caja y rentabilidad, con el 28% de las menciones. Detrás aparecen la incertidumbre económica con 22%, los mayores costos de energía, salarios e insumos con 20%, el ritmo de crecimiento con 13% y la gestión del talento con 10%. Un 7% final se reparte entre otras respuestas.

El orden no es menor. Que el flujo de caja le gane a la incertidumbre política habla de una preocupación de caja chica, de cómo llegar a fin de mes con las cuentas ordenadas, más que de una discusión sobre el rumbo macroeconómico.

Los números que ponen sobre la mesa

En el plano macro, los consultados proyectan una inflación anual promedio del 31% para el cierre de 2026, tres puntos por debajo de lo que estimaban en el informe anterior. Es una previsión ubicada por debajo del registro interanual que el INDEC informó para agosto, del 33,5%, en un año que viene mostrando desaceleración mes a mes.

Para el dólar oficial, los empresarios calculan $1.665 al 31 de diciembre de 2026. Con el minorista operando en torno a los $1.535 en el Banco Nación, la proyección implica una suba cercana al 8% en lo que resta del año, bastante por debajo de la inflación que ellos mismos esperan. Traducido: la mayoría apuesta a un tipo de cambio real que sigue atrasándose.

El Índice de Confianza Vistage nació en Estados Unidos en 2003 y desembarcó en la Argentina en 2006. Desde entonces mide, trimestre a trimestre, el humor de quienes toman las decisiones de inversión y empleo. Esta vez, ese humor mejoró. Pero mejoró desde un piso muy bajo de la serie.

por M.S.