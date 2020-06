La pelea Pagni-Verbitsky por los dólares de Macri y Cristina

Horacio Verbitsky publicó el pasado 31 de mayo la lista de los 100 argentinos que más dólares compraron en el gobierno de Mauricio Macri, periodo en el que durante tres años y medio se liberalizó el mercado cambiario. Y responsabilizó a Macri de permitir esa "fuga" de capitales. La información de quiénes compraron divisas es confidencial y debería estar resguarda por el Banco Central, que preside Miguel Pesce, pero alguien la filtró.

Hoy, Carlos Pagni le respondió en La Nación en un artículo titulado: "Cristina Kirchner y su enigmática ausencia en una lista de compradores de dólares". El periodista califica la nota de Verbistky como "operación" y opina que "incurre en el error de identificar lo que los técnicos denominan 'formación de activos externos', es decir, compra legal de moneda extranjera, que en muchísimos casos no fue girada al exterior, con 'fuga de capitales'. Otra rareza es que en la nómina no aparecen amigos de Macri sino de Néstor Kirchner y de otros jerarcas del oficialismo: casi toda la familia Eskenazi, socios de Cristóbal López, el fugitivo (sic) Adrián Werthein y el proveedor de cloro Mauricio Filiberti, entre otros".

"Pero en la lista que dejó escapar el Central y publicó Verbitsky hay otro rasgo asombroso", advierte Pagni. "Es la ausencia de alguien: Cristina Kirchner. ¿Por qué debería figurar? Porque ella misma, en la página 154 de su libro 'Sinceramente', reveló: 'El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62 por ciento de la moneda. A esa altura, tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada no sólo en el banco sino también en todas las declaraciones juradas ante la oficina anticorrupción, ante la AFIP y en el expediente de la sucesión -en la que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos mismos plazos fijos-, fueran convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia, en cajas de seguridad. Había tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué'".

Pagni se pregunta por qué la vicepresidenta "no figura en la lista". "Esa ausencia obliga a pensar que alguien puso un filtro antes de dejar trascender la información. Para no presumir que Verbitsky fue quien la excluyó. Si se la incluyera, debería estar en el puesto Nº 91, ya que Florencia Kirchner atesoraba en su caja de seguridad 4.664.000 dólares. Pero hay un detalle más sugerente. En el puesto 25 de ese ranking no aparece un nombre de persona sino la frase "identificación no localizada". ¿Será Cristina Kirchner la misteriosa Nº25? En ese caso, habría 'fugado', por usar el léxico del Frente de Todos, 8.781.362 dólares", completó el periodista de La Nación.

