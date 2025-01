Alternativa retro

El 2025 comienza con un cambio en las tendencias de consumo en gastronomía de los argentinos. En un contexto de cierta estabilidad económica marcada por una baja sostenida de la inflación -en noviembre la misma fue de 2,4%, la más baja desde julio de 2020-, se destaca el resurgimiento de los menús libres en numerosos restaurantes, una estrategia que busca atraer especialmente al público joven.

La modalidad de "menú libre" o "all you can eat" permite a los comensales disfrutar de una variedad ilimitada de platos por un precio fijo. Esta propuesta, popular en décadas anteriores, está viviendo un renacimiento en la escena gastronómica argentina. Restaurantes de diversos tipos de cocina están adoptado esta modalidad para captar la atención de un público joven, ávido de experiencias culinarias variadas y, sobre todo, accesibles.

Los 90 en versión libre

Los conocidos como tenedores libres y alcanzaron gran popularidad en el país ofreciendo la posibilidad de disfrutar de una variedad de platos en cantidad ilimitada por persona por un precio fijo. Sin embargo, con el tiempo, surgieron preocupaciones relacionadas con la calidad de los alimentos, el desperdicio, los cobros adicionales que, sumado a la inflación lo llevó a su discontinuidad.

El último año, se observó un resurgimiento de este formato pero adaptado a las nuevas demandas de los consumidores. En Argentina, la estabilidad económica reciente permitió que restaurantes reintroduzcan con éxito la propuesta de los menús libres. Un caso pionero fue Otaku Sushi que se animó en 2022 a ofrecer sushi libre apostando por esta tendencia de manera anticipada.

“Buscamos ofrecer una opción que incluya a todos, ofreciendo un sushi rico y accesible con una experiencia basada en la personalización de las piezas. Apuntamos al volumen y eso nos permite ofrecer calidad y abundancia. En un año pasamos de atender a 4500 comensales al mes en 2 locales, a más de 10.000 al mes y a inaugurar 4 locales”, explica Pablo Kohan, Gerente General de Otaku Sushi, sobre el éxito de esta propuesta que ofrece opciones de sushi libre todos los días de la semana.

A nivel global, se percibe también esta tendencia hacia la personalización y la oferta de experiencias gastronómicas únicas. Restaurantes en diversas regiones están adoptando enfoques que combinan la abundancia de opciones con la calidad y la sostenibilidad, adaptando el concepto tradicional de "todo lo que puedas comer" a las preferencias actuales de los consumidores. Es importante destacar que, en el contexto actual, los establecimientos que ofrecen menús libres suelen implementar medidas para minimizar el desperdicio de alimentos y garantizar la calidad de los platos servidos, respondiendo así a una creciente conciencia sobre la sostenibilidad en la gastronomía.

Menú libre: 3 casos de éxito

Un caso emblemático es el de Otaku Sushi, que ofrece con éxito la modalidad de sushi libre. Esta marca logró combinar calidad y precio, permitiendo que más personas disfruten de la gastronomía japonesa sin restricciones. Según datos internos, Otaku Sushi experimentó un aumento del 89,78% en piezas de sushi consumidas, lo que se traduce en más de 3,5 millones de piezas al año. Esta cifra refleja la popularidad del sushi libre y cómo ha democratizado el acceso a esta cocina.

Siguiendo esta tendencia, El Club de la Milanesa incorporó un día de menú de milanesa libre. Esta propuesta permite a los clientes degustar diversas variedades de milanesas, desde las clásicas hasta opciones gourmet, en un ambiente distendido y por un precio accesible. La iniciativa ha sido bien recibida, atrayendo a grupos de jóvenes que buscan compartir una comida abundante y variada.

Pero el menú libre no se limita al sushi y las milanesas. También se suman otras propuestas como los tacos, la cadena de cocina mexicana No Mames Wey lanzó los miércoles una propuesta que permite probar todos los gustos de tacos las veces que cada uno quiera, permitiendo a los clientes disfrutar de sus productos sin límite. Esta estrategia incrementó la afluencia de jóvenes que buscan calidad y cantidad a un precio fijo.

Así, este fenómeno no sólo dinamiza la oferta culinaria, sino que también promueve la socialización y el disfrute de la comida en un ambiente relajado y sin las formalidades de los restaurantes tradicionales. La tendencia del menú libre parece consolidarse como una estrategia efectiva para atraer a nuevos clientes y revitalizar la escena gastronómica argentina.

por Marcelo Alfano