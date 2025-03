DeepSeeck y la seguridad en las empresas

Hoy en día el avance de la tecnología expone un panorama amenazador nunca antes visto en el mundo y dentro de eso la protección de los activos digitales se convierte en algo crucial para la seguridad de una compañía.

En la actualidad la utilización de plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek plantea serios desafíos en materia de ciberseguridad y de protección de datos, especialmente para aquellas empresas que manejen información sensible. En este sentido, lo primero que hay que considerar es que es muy importante evaluar cuidadosamente este tipo de herramientas antes de adoptarlas en entornos corporativos y es recomendable tener en cuenta ciertas medidas de seguridad a la hora de utilizar este tipo de plataformas considerando los siguientes puntos:

-El riesgo en la protección de datos y cumplimiento normativo: En Argentina y en muchas otras jurisdicciones, las empresas deben cumplir con regulaciones como la Ley de Protección de Datos Personales y, en algunos casos, el GDPR (si manejan datos europeos). El almacenamiento en China representa un desafío porque las leyes de protección de datos locales no ofrecen las mismas garantías de seguridad y privacidad. Sin cláusulas contractuales claras, la empresa usuaria no tiene control sobre cómo se protegen sus datos.

-La exposición a ciberataques y posibles vulnerabilidades. Para empresas que manejan información confidencial o datos críticos, utilizar plataformas con antecedentes de vulnerabilidad puede ser un riesgo inaceptable y DeepSeek ha sido objetivo de ciberataques recientes lo que indica que sus controles de seguridad pueden ser insuficientes para garantizar la integridad de la información almacenada.

-La falta de control sobre el uso de los datos personales: La recopilación de datos personales y su posible compartición con terceros sin transparencia es un riesgo tanto para usuarios individuales como para organizaciones. En sectores como banca, salud o retail, esto podría derivar en filtraciones, sanciones regulatorias y pérdida de confianza por parte del cliente.

-El riesgo de modificaciones unilaterales en los términos de uso: La capacidad de cambiar los términos sin previo aviso deja a las empresas en una posición de vulnerabilidad, ya que las reglas de uso y protección pueden modificarse sin su consentimiento. Esto impacta la gestión del riesgo y la planificación de seguridad de cualquier organización que utilice la plataforma.

En conclusión, siempre es recomendable que las empresas prioricen soluciones que cumplan con estándares internacionales de seguridad y privacidad, y que eviten herramientas con dudas en la protección de datos y más aún que hayan sufrido vulnerabilidades recientes.

De esta manera, si la compañía necesita utilizar alternativas seguras que brinden herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, sería conveniente saber que existen opciones en mercados más regulados tales como Estados Unidos o en Europa que garantizan un mayor control y cumplimiento normativo.

*Sergio Oroña es CEO de Sparkfound

por Sergio Oroña