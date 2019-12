Econegocios nórdicos se promocionan en la Argentina

Una veintena de empresas nórdicas con filiales argentinas fueron parte el mes pasado de una misión diplomática conducida por los embajadores de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Su objetivo era “compartir experiencias” y “aceitar relaciones” de cara al futuro. Por un lado, los representantes nórdicos fueron muy cautelosos a la hora de hablar de oportunidades concretas de negocios; por otro, apuntaron los cañones al desarrollo sostenible.

La finesa Nokia, la sueca Scania, la danesa Velux y la noruega Equinor, entre otras, participaron del seminario de networking “Sustainable Nordics”, que se realizó en el marco de la XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Anders Carlsson, recientemente nombrado embajador de Suecia, que ya había ocupado el cargo entre 1999 y 2002, aseguró: “El mensaje que queremos enviar es que no hay ninguna contradicción entre crecimiento y sustentabilidad. Como ejemplo ilustrativo, entre 1990 y 2013, Suecia redujo sus emisiones en un 23% y como país creció un 58%. Nuestra meta es reducir por completo las emisiones netas de gases invernaderos antes de 2045 y, naturalmente, seguir creciendo”. “Estamos convencidos de que nuestras empresas pueden crecer mientras actúen de manera sostenible. De hecho, muchas de nuestras empresas consideran hoy que actuar de manera sostenible les da una fuerte ventaja competitiva.”

“La participación del sector privado es fundamental para lograr los objetivos del desarrollo sostenible", sostuvo Kirsi Vanamo-Santacruz, embajadora de Finlandia. "Ya muchas empresas son conscientes de que alcanzar el cuidado del medio ambiente tiene que ser integrado en sus estrategias. Además, es importante que los inversionistas y los consumidores lo tengan también en cuenta.”

El diplomático noruego Lars Vaagen hizo hincapié en la energía y la arquitectura: “Hay grandes iniciativas para transportar con energía eléctrica. En Noruega, más del 50% de los autos nuevos es 100% eléctrico. En transporte marítimo, el gran proyecto es convertir todos los ferrys en eléctricos. También comenzamos a desarrollar aviones eléctricos”, destacó y agregó: “Hay que adaptar los edificios y las casas a la necesidad de cero emisión de gases de carbón. Es algo que los países nórdicos tenemos en común: esta tradición de integrar la arquitectura con la naturaleza y ahora le agregamos esta modalidad de que emitan cero gases de carbón”.

Compatible. El danés Soren Vohtz reforzó: “No hay desequilibrio entre reducir las emisiones y hacer inversiones para crear empleo y para crecer. De hecho, una inversión un poco mayor puede hacer ahorrar energía o tener mejor calidad en el producto. Si miran las medidas que hemos tomado, son medidas que cualquier país podría tomar; incentivos económicos, crear conciencia, hacer sociedades con las empresas. Son modelos que se pueden imitar”.

El discurso de negocios de los nórdicos está atado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Están convencidos de que el futuro pertenecerá a aquellas empresas y países que se inscriban en esta línea.

“Es importante que estas medidas sean políticas de Estado que tengan continuidad, más allá de quién esté en el gobierno”, destacó el sueco Carlsson, mientras que el danés Vohtz advirtió: “El consumidor ya está mirando de dónde viene el producto y si son responsables o no con el medio ambiente. Además, los jóvenes buscan empleos en empresas que tengan también una sustentabilidad. Si no, las rechazan. El desarrollo sostenible no es un impedimento, es una posibilidad de sacar ventaja en la competencia”.

Sobre la posibilidad de negocios en un país en crisis como la Argentina, los embajadores se limitaron a responder que esta es una gran oportunidad para compartir experiencias, aceitar relaciones y concientizar sobre la importancia del desarrollo sostenible.

por Jonathan Raed