El impuesto a la herencia para extranjeros en los Estados Unidos

El impuesto a la herencia puede tener un impacto significativo en tu patrimonio y en el futuro de sus seres queridos. En los Estados Unidos, los extranjeros y no residentes están sujetos al impuesto sobre herencias si poseen propiedades en el país, como bienes raíces, cuentas bancarias, joyas o acciones. Este impuesto se calcula sobre el valor de los bienes al momento del fallecimiento de la persona.

¿Qué bienes están sujetos al impuesto?

Principalmente, los bienes inmuebles ubicados en territorio estadounidense, como casas, terrenos o propiedades comerciales. Sin embargo, otros activos como acciones de empresas estadounidenses, cuentas bancarias y otras inversiones también pueden estar sujetos a este impuesto.

Puntos clave.

Lugar de la propiedad: lLa ubicación de los bienes es crucial, ya que, si están en Estados Unidos, estarán sujetos al impuesto sobre herencias.

Tipo de propiedad sujeta a impuesto: distintos activos están sujetos a este impuesto, como se detalla en la imagen adjunta.

Valor de la propiedad: se calcula sobre el valor de mercado al momento del fallecimiento del propietario extranjero no residente en Estados Unidos.

Tipo de impuesto: aunque los residentes/ciudadanos estadounidenses reciben beneficios fiscales, los extranjeros no residentes solo pueden aplicar un crédito limitado. Actualmente la tasa que aplica el impuesto sobre herencia puede ir desde el 40 al 75 por ciento sobre el valor de mercado de los bienes, al momento de que son heredados según el caso.

Obligación de pago: debe presentarse la declaración del impuesto sobre la herencia a través del formulario 706 dentro de los 9 meses siguientes al fallecimiento.

Sanciones por omisión: la falta de presentación oportuna puede resultar en multas, que varían según si la omisión fue intencional o no, llegando hasta el 75% del impuesto debido en casos de fraude.

Es esencial considerar el estatus migratorio y de residencia al evaluar la exposición al impuesto sobre herencias en Estados Unidos. Además, es importante tener en cuenta que las personas extranjeras que poseen una Green Card o que residen en Estados Unidos, aunque no tengan Green Card, pueden ser consideradas domiciliadas en el país para efectos fiscales. Por lo tanto, deben cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Una planificación cuidadosa puede ayudar a minimizar la carga fiscal para los herederos extranjeros.

Cuando no estás sujeto al impuesto a la herencia en Estados Unidos, se abre un panorama fiscal más favorable. Es importante entender las circunstancias en las que este impuesto no se aplica para aprovechar al máximo las oportunidades financieras.

Una solución para mitigar este impacto es la creación de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), una jurisdicción que ofrece estructuras societarias que permiten eludir la aplicación directa de dichos impuestos sobre la herencia. Este enfoque estratégico posibilita una planificación patrimonial más eficiente, protegiendo los activos de los inversores extranjeros frente a las elevadas tasas impositivas de Estados Unidos en materia de sucesiones.

Exenciones al impuesto a la herencia.

Exención por monto: actualmente, existe una exención significativa para el impuesto sobre herencias en Estados Unidos. Para el año 2023, esta exención se sitúa alrededor de los $11.8 millones para ciudadanos y residentes estadounidenses. Esto significa que las propiedades con un valor total inferior a esta cantidad no están sujetas al impuesto.

Donaciones caritativas: las donaciones a organizaciones benéficas registradas pueden reducir significativamente la carga del impuesto sobre herencias. Estas donaciones pueden restar valor al patrimonio sujeto a impuestos, reduciendo así el impacto del impuesto sobre los herederos.

Planificación patrimonial: estrategias como fideicomisos, seguros de vida y regalos anticipados pueden utilizarse para reducir o eliminar la exposición al impuesto sobre herencias. Al planificar cuidadosamente la distribución de los activos y utilizar herramientas legales adecuadas, es posible minimizar la carga fiscal para los herederos.

Propiedades con exenciones especiales: algunos tipos de propiedades pueden estar exentos total o parcialmente del impuesto sobre herencias, como aquellas utilizadas para fines agrícolas o de conservación.

Residentes extranjeros: los extranjeros no residentes que no tienen propiedades en Estados Unidos no están sujetos al impuesto sobre herencias en este país. Sin embargo, es importante tener en cuenta las implicaciones fiscales en su país de origen.

Entender estas exenciones y estrategias puede ayudar a minimizar la carga del impuesto sobre herencias y preservar el patrimonio familiar para las generaciones futuras.

* Maximiliano Mira Salas es Co-founder de Financers

por Maximiliano Mira Salas