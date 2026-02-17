Compra-venta y fusiones: los locales se animan primero

Siempre habrá un precio por el cual algún empresario está dispuesto a arriesgar capital, pero es claro que las perspectivas de ganancia futura impulsan los flujos inversores. El proceso de estabilización de la economía argentina de los últimos meses allanó unos obstáculos, pero también creó otros, como no podía ser de otra manera: el horizonte no es el mismo para los diferentes sectores.

Los sherpas. Sin embargo, en 2025 se produjo un fenómeno diferente al que venía ocurriendo anteriormente: los inversores locales fueron protagonizaron más de la mitad de las grandes operaciones de compra y venta de empresas (57% para la estadística que lleva la consultora PWC), relegando a las extranjeras que, habitualmente salen de tour de compras con más respaldo financiero y una escala que les permite bajar costos o asegurarse mercados. Sin embargo, esta peculiar situación podría marcar la importancia de contar con empresarios locales que, a modo de “sherpas” en un marco institucional confuso, regulaciones varias y muchas horas de vuelo en un mercado extraño para el sistema de decisión de las economías desarrolladas. O en todo, caso, prefieren desembarcar acudiendo al “expertise” de sus aliados nacionales minimizando una exposición al riesgo que consideran exagerada.

Lucas Pusseto, profesor del IAE Business School, pone énfasis en el orden macroeconómico, pero como condición necesaria, no suficiente. “Sin estabilidad no hay inversión sostenible ni horizonte de largo plazo. pero confundir estabilidad con crecimiento inmediato es un error conceptual que puede resultar caro”, subraya. Por eso, indica que la pregunta relevante ya no qué pasará con la inflación, sino qué está haciendo cada empresa para ser competitiva en un contexto en el que el principal riesgo es la inercia organizacional.

El mercado regional. En otro informe anual de fusiones y adquisiciones en colaboración con TTR Data y Datasite, de la firma global en servicios profesionales AON, muestra que Argentina registró 249 operaciones durante 2025, casi equivalente al número registrado en 2024 (+0,4%) pero con un valor de operaciones total con una disminución del 36 % interanual. El crecimiento en volumen demuestra la resiliencia del mercado local, respaldado por una fuerte actividad en los sectores de tecnología, energía, petróleo y gas, servicios financieros y bienes raíces. “Argentina registró durante el año pasado un mercado activo, pero aún mantiene una prima de riesgo elevada. El interés crece para tesis fuertes y consolidadas, siendo energía uno de los principales vectores, pero el inversor continúa demandando visibilidad sobre estabilidad regulatoria, tipo de cambio y capacidad de ejecución. Para este año que inicia, el mercado puede ganar tracción si el proceso de normalización promercado continúa, pero con la misma lógica de riesgos bien valorados”, afirma Carlos Dorado, líder de M&A and transaction solutions para la región de Aon.

A nivel regional, el informe muestra que América Latina alcanzó 3.061 transacciones por un valor total de US$ 119.793 millones en 2025, cifras que suponen un aumento del 1% en el número de transacciones y del 19% en su valor, con respecto a las de 2024.

En 2025 Brasil lidera el ranking de países más activos de la región por volumen de transacciones con 1.877 transacciones (aumento del 8%) y un aumento de 13% en el capital movilizado (US$ 56.418 millones), en términos interanuales. Por su parte, Chile se mantiene en el segundo puesto del ranking, con 338 transacciones (-12%) y -53% en el capital movilizado (US$6.691 millones). Le sigue México, con 307 transacciones (-17%) y +86% en su valor (US$32.510 millones), con respecto a 2024.

Los elegidos. En Argentina, la preferencia sectorial fue muy clara. El retorno de las transacciones de gran envergadura fue otro rasgo distintivo. Con un marco regulatorio específico para este tipo de operaciones (el RIGI), los especialistas anticipan un ciclo alcista alentado por las incipientes privatizaciones y si se consolida la macroeconomía.

Una de las características más destacadas fue el cambio en el perfil de los compradores. Este protagonismo del empresariado local quedó en evidencia, por ejemplo, con la operación más importante del año, la adquisición de Petronas E&P Argentina por parte de Vista por US$1.500 millones, en su participación Vaca Muerta que es un ejemplo de la gran corriente inversora hacia el sector de petróleo y gas. También el de las telecomunicaciones, como fue la compra (todavía esperando la luz verde de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) de Telefónica Móviles Argentina por Telecom (US$1.245 millones).

PwC, por ejemplo, registró seis operaciones con tickets de más de US$500 millones y 13 operaciones por encima de US$100 millones. “Gradualmente están volviendo a Argentina las transacciones estratégicas de valor”, destaca el informe de la consultora.

Ramiro Isaac, director de Deal Advisory & Strategy de KPMG Argentina, destacó que una característica importante fue la concreción de algunas operaciones de gran tamaño que concentraron gran parte del valor transado. La adquisición de Profertil por parte de Adecoagro y la propia Adecoagro que fue adquirida por Tether —participación mayoritaria— a principios de año volvieron a poner en el escenario a la agroindustria, otro blanco permanente de los inversores. Otras llamativas fueron la adquisición de Diagnóstico Maipú (de la brasileña DASA) por Swiss Medical Group y la reprivatización de las represas del Comahue por US$706 millones, que auguran una diversidad interesante para un 2026 que, con sólo tener coordenadas macroeconómicas más estables, impulsará un proceso inversor, hasta ahora demorado.

por Tristán Rodríguez Loredo