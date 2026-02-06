Pagos digitales: los bancos redoblan la competencia por pymes

En el nuevo mapa financiero que empieza a delinearse bajo la administración de Javier Milei, la competencia entre bancos por el negocio de los pagos se volvió más explícita y estructural. La desregulación del sector, la apertura a nuevos jugadores y la presión por mejorar eficiencia están obligando a las entidades tradicionales a disputar un terreno que, durante años, fue dominado por fintechs y billeteras virtuales: el control del flujo de cobros de comercios y pymes.

En este contexto se inscribe la decisión de Banco de Comercio de incorporar una solución de cobros basada en tecnología de Getnet. El movimiento no es un anuncio aislado, sino parte de una tendencia más amplia del sistema financiero argentino: la convergencia entre banca tradicional e infraestructura tecnológica de pagos en un mercado donde cobrar rápido y con menor fricción se volvió condición de supervivencia para los negocios.

El mercado local viene mostrando una aceleración sostenida en la adopción de pagos digitales, impulsada no solo por el crecimiento del comercio electrónico y la mayor penetración de billeteras virtuales, sino también por una política económica que privilegia la competencia abierta entre entidades financieras. El eje ya no está simplemente en tasas o depósitos, sino en quién administra el flujo diario de dinero en la economía real.

Desde el banco reconocen ese nuevo paradigma. “Buscamos potenciar la propuesta del banco para los comercios y las pymes, acercando una solución tecnológica innovadora y ágil para hacer eficientes los cobros”, señaló Hernán Villegas, CEO de Banco de Comercio. La frase resume la estrategia que se repite en la banca local: ampliar la oferta más allá de los productos tradicionales y construir un ecosistema que integre pagos, financiamiento y gestión operativa.

La solución incorporada se apoya en la infraestructura tecnológica de Getnet, que combina procesamiento de pagos, herramientas de prevención de fraude y administración centralizada de operaciones tanto presenciales como digitales. “Para nosotros es una gran oportunidad acercarnos a los comerciantes que utilizan el Banco de Comercio para acreditar sus ventas. Nuestro propósito es ayudarlos a vender más y mejor a través de nuestras soluciones de cobros, tanto en el mundo presente como en el no presente”, dijo Ezequiel Valentín, Partnership Leader de Getnet.

La discusión sobre la competitividad en servicios financieros ha cruzado también al propio oficialismo económico. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha defendido en diversas entrevistas que la apertura del mercado y la reducción de barreras no solo fortalece la economía real, sino que “hoy la cancha no está desnivelada”, sugiriendo que las ventajas competitivas de actores tradicionales deben ser puestas a prueba en un mercado más libre y dinámico.

En contraste, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ha enfatizado en otras intervenciones públicas la importancia de la apertura como motor de productividad y bienestar general, argumentando que “una mayor apertura importadora aumenta la productividad, los salarios y el bienestar general”, una lógica que también puede trasladarse al ámbito de los servicios financieros y pagos.

En términos operativos, este tipo de herramientas apunta a resolver problemas concretos del día a día comercial: acceso a terminales de cobro más accesibles, integración con e-commerce, pagos recurrentes y, sobre todo, mayor velocidad en la acreditación de fondos. En un contexto de tasas altas y márgenes ajustados, la posibilidad de anticipar ingresos y administrar mejor la liquidez se vuelve tan relevante como el costo financiero.

El trasfondo político y regulatorio también pesa. La agenda económica de la actual administración promueve la competencia entre entidades financieras como mecanismo explícito para mejorar eficiencia y bajar costos, con menor intervención estatal y mayor exposición de los bancos a la lógica de mercado. En ese esquema, las asociaciones entre bancos y plataformas tecnológicas ya no son la excepción: son una respuesta estructural a un entorno más competitivo y exigente.

Así, la incorporación de soluciones tecnológicas como la de Getnet por parte de Banco de Comercio no solo refleja una mejora en la oferta de servicios, sino la intensificación de una carrera más amplia por el control de los pagos digitales y la relación diaria con los comercios. Una disputa que ya no se libra solo en las tasas o los balances, sino en quién administra y captura el pulso financiero de la economía real, un terreno que hoy es central para la supervivencia de pymes y comercios en Argentina.

