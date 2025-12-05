Los perfiles digitales más demandados en la próxima década

La inteligencia artificial, la automatización y la computación cuántica están redefiniendo el mundo laboral. En la próxima década, las empresas no solo buscarán profesionales capaces de manejar tecnología de punta, sino talentos digitales que combinen pensamiento crítico, ética y sensibilidad humana. El desafío será formar y retener ese capital humano en un entorno cada vez más digitalizado.

Según un informe de Softtek, el empleo del futuro requerirá un equilibrio entre lo técnico y lo humano: dominar las herramientas tecnológicas, pero también tener una mirada ética y adaptable para liderar el cambio.

La inteligencia artificial avanza a gran velocidad, pero la demanda de especialistas crece aún más rápido. En Argentina, ocho de cada diez empresas tienen dificultades para cubrir los puestos técnicos que requieren, según el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025 de Adecco.

Esta brecha no solo responde a la falta de perfiles digitales, sino también a una cultura organizacional que todavía se adapta a la irrupción de la IA. El World Economic Forum estima que el 40% de los trabajadores deberá adquirir nuevas competencias en los próximos años debido a la automatización.

“Las organizaciones no deben enfocarse solo en la capacitación, sino también en acompañar emocional y culturalmente a sus equipos en el proceso de transformación”, sostiene Rocío Mondino, People Manager de Softtek Argentina.

Los perfiles digitales más buscados en Argentina

El futuro laboral estará impulsado por perfiles digitales capaces de integrar tecnología, análisis de datos y comprensión humana. En Argentina, los más demandados serán:

Especialistas en integración humana e IA: unirán inteligencia artificial y humana para optimizar procesos en manufactura, salud y finanzas.

unirán inteligencia artificial y humana para optimizar procesos en manufactura, salud y finanzas. Analistas de seguridad cuántica: protegerán datos frente a la computación cuántica, un área crítica para bancos y fintechs.

protegerán datos frente a la computación cuántica, un área crítica para bancos y fintechs. Expertos en ética de sistemas autónomos: evaluarán el impacto social de la robótica, los autos autónomos y los algoritmos de decisión.

evaluarán el impacto social de la robótica, los autos autónomos y los algoritmos de decisión. Desarrolladores de algoritmos avanzados: crearán sistemas transparentes y responsables, con foco en la justicia algorítmica.

crearán sistemas transparentes y responsables, con foco en la justicia algorítmica. Especialistas en comportamiento de IA: combinarán psicología y tecnología para diseñar experiencias más humanas y empáticas.

Cómo se está adaptando el mercado argentino. Un estudio de Strategy Latam, consultora del Grupo Ceta, reveló que la mayoría de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en sus áreas de Recursos Humanos, principalmente en procesos de selección y desarrollo de talento. Sin embargo, más del 70% de los líderes consultados admitió no haber recibido formación formal en IA.

Las empresas reconocen que la tecnología mejora la eficiencia, pero también que la gestión humana sigue siendo clave. Las preocupaciones no se centran tanto en el reemplazo laboral, sino en los dilemas éticos y en la capacidad de los equipos para adaptarse a nuevas herramientas.

El reto argentino: formar y retener talento digital. Argentina cuenta con una sólida base educativa y un ecosistema tecnológico en crecimiento, pero aún enfrenta brechas de actualización. Las empresas comienzan a invertir en reconversión laboral, alianzas con universidades y formación continua, aunque la velocidad del cambio tecnológico exige ir más allá.

“Transformar la cultura organizacional es esencial. Los profesionales con mentalidad innovadora impulsan la evolución y desafían lo establecido”, destaca Rocío Mondino.

El futuro del trabajo no será sólo tecnológico, sino también humano y colaborativo. Los empleos más valiosos combinarán conocimiento digital, pensamiento crítico y sensibilidad social.

Con creatividad y capacidad de adaptación, Argentina puede posicionarse como exportadora de talento digital para la economía global. Pero para lograrlo, deberá formar profesionales capaces no solo de usar la tecnología, sino de entender su impacto en la vida de las personas.

por M.A.