Carucha Giménez: De las Redes Sociales al Coaching Profesional

¿Qué te inspiró a explorar el mundo del coaching?

“La verdad es que luego de generar una determinada cantidad de contenido para redes sociales con base principalmente en mi observación, de manera recurrente me preguntaban si era ‘Coach’, por lo que entonces y dado que no tenía esa formación, tomé la decisión de iniciarla.”

¿Cómo definirías tu enfoque de coaching?

“Me gusta pensar que la conversación y la pregunta son dos poderosas herramientas a partir de las cuáles (sin lugar a dudas) abrimos posibilidades. A partir de ello, mi enfoque hacia la profesión del ‘Coach’ tiene que ver con ser posibilidad de acompañamiento en el rediseño personal y humano de quienes sienten que existen cuestiones que quieren modificar, o bien, metas que añoran lograr.”

¿Cuáles son los principales valores o principios que guían tu práctica de coaching?

“Me gusta poner foco en el acompañamiento de quien decide transitar un proceso de ‘Coaching’, y dentro del mismo, asumo el compromiso de no juzgar aquello que forma parte de la conversación objeto de sesión. Además y como premisa fundamental en el ejercicio de la profesión, en este caso avalada por altos estándares de la AICM (Asociación Internacional de Coaching y Mentoring), garantizo confidencialidad, honestidad y confianza en la escucha activa para con lo que el o la consultante traen y deciden trabajar.”

¿Cómo planeas aplicar tus conocimientos de coaching en tu contenido motivacional?

“Considero que la formación que he recibido y que concluyó con mi certificación como Coach Ontológico Profesional en la escuela ‘Full Coaching’ realmente ha transformado mi vida, no solo dotándome de nuevas herramientas para gestionar mi día a día, sino además, para transitar el ser humano que estoy siendo. Desde este punto de vista y a partir de los nuevos conocimientos y competencias adquiridas, el coaching ha influido y continuará haciéndolo no solo en cada una de las actividades que desarrolle en redes, sea mediante la generación de nuevos contenidos, videos motivacionales o emisiones en vivo, sino además, en mi vida y en mi mundo de relaciones en general.”

¿Qué desafíos anticipas al combinar coaching y contenido motivacional?

“Antes de recibir la formación, escribía y generaba contenido en redes sin contar con información y/o herramientas que ahora considero de vital relevancia. El desafío, entonces, desde mi certificación, pasa por llegar con mayor profundidad a quien se encuentre transitando alguna determinada situación de quiebre y necesite recibir el mensaje, logrando un cambio de mirada o de observación sobre el hecho puntual.”

¿Tienes algún consejo para quienes buscan autenticidad y veracidad en su propio crecimiento personal?

“No me considero apto para dar consejos. Si me gustaría transmitirles que tengan plena confianza en quienes están siendo y en todo aquello que sientan y les haga sentido, sin detenerse a revisar si alguien más pudo o no hacer lo que tienen ganas de hacer. Que no pierdan de vista que tienen su sello propio por el solo hecho de ser humanos. Que ‘modelar’ y recibir inspiración de terceros es perfectamente posible y no les quita originalidad al momento de elaborar sus propias ideas”.

por CEDOC