¿Qué sucede cuando nada alcanza?, por la Dra. Nicole Peters

“La situación nacional y mundial deja en jaque que hay que buscar nuevas formas de accionar porque ésta quedó expuesta y es obsoleta.

A pesar de buenas voluntades, mecanismos, acciones e instituciones, surgen nuevos conflictos mientras que los ya existentes continúan o se acentúan; indicando una crisis de eficiencia en instituciones de TODOS los sectores. Las problemáticas las viven los ciudadanos y también las instituciones por su desprestigio y no alcanzar el impacto deseado, en este contexto buscamos brindar apoyo, revisar los problemas principales y sus causas.

Innovapol, Transformación Representativa es un Think Tank Internacional, con orientación de Asuntos Públicos. Es un laboratorio de ideas, propuestas, soluciones e investigaciones que influyen en la sociedad, fomenta relaciones estratégicas y aporta en la toma de decisiones. Nos dirigimos a profesionales, instituciones públicas, privadas, civiles y la ciudadanía en general.

Nos basamos en la innovación, transversalidad, especialización y estrategia, a partir de un equipo multidisciplinario y una estructura capaz de ofrecer un plan integral.

Presentamos los miembros permanentes, expertos externos y voluntarios. Asimismo gestionamos una red de profesionales e instituciones. Los primeros son profesionales destacados con solida formación y trayectoria, orientados al sector privado, académico, público, salud física y mental, comunicación, etc.; y a su vez diversas temáticas. Somos nacionales de +9 países, con proyección a expandirnos.

Presentamos colaboración interinstitucional y promovemos actividades propias que a traves de la práctica, academia y participación ciudadana se promueve una transformación representativa, fortaleciendo la democracia y eficiencia institucional. Nos constituimos en 3 ejes, cada uno con diversas áreas: Políticas Sociales; Educación, formado por las áreas de investigación y capacitación; Fortalecimiento Institucional, integrado por Internacionales, relaciones Institucionales (alianzas, comunicación, gestión y legales) y asesorías a todos los sectores.

Nuestro Think Tank se distingue por su enfoque humano y emocional en la formulación de acciones e investigaciones. Creemos que el cambio de paradigma se está desarrollando independientemente de nuestra decisión, por ende nos enfocamos en detectar métodos de solución que acompañen este cambio para que sea evolutivo.

Integrar una perspectiva de inteligencia emocional implica abordar los problemas desde una nueva dimensión y fomentar soluciones más inclusivas, representativas y efectivas.

Según Aristóteles “Política” significa mantener un orden en la sociedad. El establecimiento de reglas y aún bajo el lema de la inclusión, responde a un “deber ser”. ¿Podemos organizarnos bajo ideas que no nos representan? ¿Es un sistema funcional a unos pocos? ¿Podemos amoldarnos a lo que no pensamos, sentimos y somos?

Desde la revolución neolítica, la distribución del poder y su ejercicio han cambiado. Sin embargo, enfrentamos problemáticas que los mecanismos institucionales no han podido combatir. Nos cuesta reconocerlo pero sabemos que desde el paleolítico existen cambios, consideramos posible que nos encontremos en otro cambio de era. Nos equivocamos al no poner atención en el ser humano y sus transformaciones a raíz de diversos fenómenos ni estudiar cómo impacta.

Es menester que este Think Tank sea internacional porque nos encontramos dentro de un mismo sistema pese a la diversidad. La globalización es indiscutible. Suman los acuerdos internacionales e intersectoriales a partir de la fuerza conjunta.

Este proyecto se diseña hace 10 años y con la paciencia de que se concrete al estar preparada y al lado de personas alineadas al objetivo, valores y fundamentos. Nunca me sentí representada por ningún partido y hablo con todos, me construyo sola desde abajo y en esa misma sintonía se forma este grupo. No presentamos ningún posicionamiento partidario, apostamos a la diversidad, reflexión y descubrimiento de nuevas corrientes de pensamiento.

Pactamos una base: Respeto por la diversidad, interés internacional, objetividad académica, valoración del consenso, búsqueda del desarrollo, pluralismo, defensa de la educación y oportunidades, percepción de necesidad de cambios, transparencia y compañerismo.

Acordamos ideas: Importancia de la política en las calles y su profesionalización; motivación y protección del niño/a adolescente; defensa de alianzas entre sectores; reivindicación de la salud mental y emocional; empoderamiento del ciudadano y su participación; acciones, políticas y legislaciones de impacto; internalización; representatividad; consensos y desarrollo académico”

Para conocer mas: @petersnicoleok

por CEDOC