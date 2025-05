Comunicación efectiva: cuando saber hablar no alcanza

La comunicación como un proceso relacional, no solo informativo.

Cuando hablamos de comunicación, no se trata únicamente de transmitir un mensaje. Ya no es posible sostener el esquema que aprendimos cuando éramos chicos: emisor, receptor, canal y mensaje. La comunicación es un acto complejo. El verdadero objetivo es crear un entendimiento común, construir un vínculo. Esto significa que tanto quien habla como quien escucha son parte activa de este proceso. Si solo estás enviando información sin preocuparte por cómo la otra persona la recibe, es posible que no estés logrando la comunicación efectiva que buscás.

Autoevaluación: ¿Estás solo transmitiendo datos o estás buscando generar un entendimiento compartido? Prestá atención a las reacciones del otro y ajustá tu mensaje si es necesario.

La importancia del contexto.

La comunicación nunca ocurre en un vacío. El contexto en el que te encontrás, la cultura organizacional y el estado emocional de las personas, por nombrar sólo algunos aspectos, influyen de forma determinante en cómo se recibe tu mensaje. Lo que funciona en una reunión puede no ser adecuado en una conversación informal o en una negociación. Hilando fino, lo que funcionó en la reunión de esta semana, puede no funcionar en la de la semana próxima. Desarrollar la empatía es importante para poder comprender el contexto y lograr mayor efectividad en la comunicación.

Autoevaluación: ¿Sos consciente de los diferentes contextos cuando te comunicás? Pensá si estás ajustando tu estilo a las circunstancias y si considerás lo que los demás pueden estar viviendo emocionalmente.

La escucha activa como habilidad esencial.

Una de las claves más importantes de la comunicación efectiva es escuchar de verdad, no solo esperar tu turno para hablar. Si mientras el otro habla, estás elaborando tu contraargumento o repasando en tu mente qué es lo que te tocaba decir a continuación, te estás perdiendo de información esencial que podés considerar para adaptar tu mensaje y lograr ser más efectivo. Escuchar activamente implica estar presente, sin distracciones, y mostrar interés genuino por lo que el otro está diciendo. Esto mejora la relación, genera conexión y te permite adaptar tu mensaje de manera más efectiva. La escucha atenta y activa te puede llevar a hacer preguntas pertinentes para lograr una mejor comprensión de lo que el otro dice y una mejor recepción de tu mensaje. Recordá que la comunicación es un acto dinámico.

Autoevaluación: ¿Estás realmente escuchando cuando los demás hablan? Evaluá si te concentrás completamente en lo que dicen sin interrumpir ni pensar en tu respuesta mientras el otro habla.

La regulación emocional como base de una buena comunicación.

Las emociones pueden entorpecer o potenciar nuestras habilidades comunicacionales. Si estás estresado o molesto, es probable que tus palabras no reflejen lo que realmente querés o necesitás transmitir. Saber reconocer y regular tus emociones antes y durante una conversación es esencial para no comunicar de manera reactiva ni dejarte llevar por lo que sentís en el momento.

Autoevaluación: ¿Cómo manejás tus emociones antes y durante una conversación importante? Si te sentís alterado, ¿te das un momento para calmarte o lo dejas influir en lo que decís?

La adaptabilidad comunicacional

No todas las personas ni todas las situaciones requieren el mismo tipo de comunicación. Hablar con claridad y precisión es importante, pero también es esencial ajustar tu estilo de comunicación según el contexto y la persona con la que te estás comunicando. La forma en la que te expreses con un colega cercano no será la misma que uses en una presentación frente a tu equipo o en una reunión con tu jefe. Si lo pensás, en la vida cotidiana, probablemente tampoco hables igual con un familiar lejano que con tu vecino o con tu hijo. Ser flexible te permitirá adaptarte y ajustar sobre la marcha.

Autoevaluación: ¿Sabés ajustar tu forma de comunicarte dependiendo de con quién estés hablando y el contexto? Reflexioná sobre tu tono y estilo, ¿son adecuados a la situación?

Comunicarte de manera efectiva no es algo que puedas lograr de un día para el otro, pero con intención y práctica, se convierte en una habilidad que transforma tu experiencia laboral y fortalece tus relaciones profesionales. Trabajá para tener conciencia de tu estilo comunicacional, poder adaptarlo a las situaciones y a las personas; practicá tu escucha atenta y activa; adquirí herramientas de regulación emocional y vas a generar un impacto mucho mayor y más positivo en tus interacciones laborales.

por CEDOC