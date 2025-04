Coral Odontología: Sonrisas que transforman

Dra. Gisela Corsaro, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Soy recibida en la UBA y como en la gran mayoría de los casos, los comienzos fueron con grandes expectativas, mucha fuerza y lleno de proyectos, cosas que se mantuvieron a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son los servicios profesionales que brindan a sus pacientes?

Mis servicios odontológicos están dirigidos no sólo a la salud de los pacientes sino también a la estética bucal de estos, de manera tal de poder lograr que recuperen la confianza en su sonrisa. Es por eso por lo que me he especializado en la colocación de alineadores, brackets, prótesis, colocación de estrás, etc.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Abracé la carrera de Odontología por convicción absoluta, siento profundamente lo que hago, por lo que me proyecto volcando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años, al servicio de los pacientes para lo que me voy perfeccionando permanentemente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Trabajo con el apoyo de equipos odontológicos de alta tecnología y última generación entre los que caben destacar el escáner bucal con su impresora 3D; un moderno equipo de rayos panorámico digital y por supuesto que no puedo dejar de mencionar el excelente trabajo realizado por los profesionales colaboradores como lo son los implantólogos.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Estoy convencida de que haría lo mismo con la misma intensidad e igual profesionalismo. Estoy muy satisfecha con los resultados de mi carrera y los logros obtenidos con los trabajos realizados, que se notan en las sonrisas satisfactorias de los pacientes.

Datos de contacto:

Instagram: @coralodontologia

WhatsApp: 11 5656-6556

Mail: [email protected]



Facebook: Dental Coral

por CEDOC