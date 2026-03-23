Crear tu propio sistema (y dejar de forzarte para encajar), ¡es posible!

Ale, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?
Mis inicios no fueron lineales, pero sí tuvieron algo en común: siempre estuve en movimiento. Vengo de una familia emprendedora y desde muy chica me resultó natural generar ideas, organizar y dirigir. Sin buscarlo, terminaba ocupando roles de liderazgo.
¿Cómo fue ese recorrido?
Pasé por distintos mundos: trabajé en relación de dependencia, lideré un sector en una de las cooperativas más grandes de Latinoamérica, fui vicepresidenta de una fundación cultural y también desarrollé mi propio emprendimiento, Peperina Celebraciones®. Realmente me encantaban esos trabajos, sin embargo, sentía que algo no encajaba.
¿Entonces…?
Eso me llevó a formarme en herramientas como PNL, coaching y sistémica que me permitieran entender lo que no era tan visible. Comprendí que no somos piezas aisladas, sino parte de sistemas, y que muchas veces lo que no funciona no es el entorno, sino el lugar que ocupamos dentro de ese entorno.
A partir de ese recorrido decidí dejar de adaptarme a estructuras que no eran coherentes conmigo y empezar a construir una propia. Hoy me desempeño como mentora y consultora de negocios, y acompaño a través de mi Sistema de Desarrollo Empresarial, a profesionales, emprendedores y líderes de negocios.
Concretamente, ¿en qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a entender cómo están funcionando, qué están sosteniendo y qué necesitan reorganizar para crecer sin desgastarse.
¿Cómo proyectás seguir en este camino?
En el mediano plazo, mi foco está en llevar esta mirada a más espacios organizacionales. Desde emprendedores que hoy se sienten solos o están dando sus primeros pasos, hasta equipos y empresas que buscan resultados, pero también coherencia interna. Me interesa trabajar con personas con compromiso real y apertura para cuestionarse y construir nuevas formas de liderar.
Para finalizar, una reflexión
Si tuviera que empezar de nuevo, hay algo que haría antes: habilitarme. Confiar en mi manera de ver y hacer las cosas. Durante mucho tiempo intenté encajar en estructuras, creyendo que había algo mal en mí. Con el tiempo entendí que no era así, que había una forma propia de ordenar y construir, que podía trazar mi propio mapa y eso tenía mucho valor.
Cuando pude reconocerlo y ponerlo en movimiento, cambió mi camino y empezó a impactar en otros. Hoy veo que cuando alguien se habilita, deja de forzarse y empieza a expandirse aparece el verdadero crecimiento.
Al final, el verdadero punto de inflexión no es cuando todo cambia afuera, sino cuando te animás a ocupar tu lugar y construir desde ahí.
Ale Larrigaudiere
por CONTENT NOTICIAS
