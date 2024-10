EL MIEDO NO EXISTE: UN EVENTO PARA TRANSFORMAR TU VIDA DE LA MANO DE ARIEL KALLER

Psicólogo, coach y mentor experto en ansiedad, Ariel es el creador de un evento único que promete transformar tu perspectiva y ayudarte a liberarte de las ataduras que el miedo ha impuesto en tu vida.

El evento “El Miedo No Existe” es más que una conferencia: es una experiencia que busca cambiar tu forma de ver el mundo y a ti mismo.

Este evento está diseñado para que los participantes logren instalar la idea de la confianza incondicional en sus mentes y la apliquen en su vida diaria, permitiéndoles comprobar sus beneficios.

Ariel Kaller presentará herramientas prácticas y enseñanzas desarrolladas a lo largo de sus 16 años de experiencia, trabajando con más de 1,000 pacientes.

En "El Miedo No Existe", Ariel abordará los 21 miedos principales de la humanidad, revelando que detrás de cada uno de ellos se esconde una carencia que necesita ser sanada.

¿Quién es Ariel Kaller?

Ariel Kaller es mucho más que un psicólogo. Su misión de vida es ayudar a las personas a superar la ansiedad y conectarse con una existencia plena y sin miedo. Su método Antivirus Mental ha cambiado la vida de cientos de personas. Desde una temprana edad, Ariel ha sentido una fuerte vocación de ayudar a otros a superar sus miedos, y ha dedicado su vida a perfeccionar un enfoque que no solo aborda los síntomas de la ansiedad, sino que transforma la forma en la que pensamos y sentimos.

Si estás listo para experimentar un cambio profundo en tu vida, este evento es para ti. Ariel no solo te dará las herramientas para vivir sin miedo, sino que te acompañará en el proceso de integración de estos conceptos en tu día a día. Al finalizar el evento, no serás el mismo. Habrás adquirido una nueva forma de ver el mundo, una donde el miedo no tiene lugar y la confianza y el amor son las fuerzas que guían todas tus acciones.

Fecha y horario del evento: Sábado 26 de octubre de 2024 - 17 hs.

Lugar: Tucumán 439, C.A.B.A. - Huerta Coworking

Inscripciones abiertas: WhatsApp +54 9 341 323 7052

por CEDOC