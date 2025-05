Cristina Kirchner y el laberinto judicial

Cristina Kirchner hizo el primer movimiento. A sabiendas de que el resultado de Ficha Limpia estaba aún abierto los días previos a su tratamiento (y había serias chances de perder), la ex presidenta recusó al ministro Ricardo Lorenzetti y se puso en la trinchera. La jugada salió mejor de lo que esperaba.

Porque el oficialismo y sus aliados no lograron conseguir la mayoría para Ficha Limpia, por lo que se abre la posibilidad de ser candidata. Pero además, porque le metió presión a la Corte Suprema, que debe fallar sobre la Causa Vialidad.

Sin ley. Cristina decidió no seguir en vivo el debate en el Senado sobre el proyecto que podía impedirle ser candidata. Llenó la agenda de reuniones políticas e hizo caso omiso a lo que sucedía en el Congreso.

Sin estar conectada minuto a minuto, sabía que el oficialismo la iba a poner en el centro de la escena y que el bloque peronista, que no tenía el control de la sesión, la defendería con el argumento de la proscripción. Es lo que había anticipado el martes 6, en una reunión que realizó en el Instituto Patria con algunos senadores, para plantear la estrategia discursiva.

Por recomendación de otros dirigentes, la ex presidenta vio completo el discurso de una de sus preferidas. Anabel Fernández Sagasti, senadora camporista por Mendoza, habló con vehemencia. “El antiperonismo tiene el tupé de denominar este proyecto Ficha Limpia, pero de limpio no tiene nada. Pero el tupé más grande es simplemente poner en un mismo nivel la limpieza a la proscripción”, dijo. Y completó: “Esta proscripción que intenta ejecutar el Senado nacional se hace con el calendario electoral iniciado y le queremos imponer la proscripción a una persona para que no pueda ser candidata por hechos que se dieron mucho antes de la sanción de esta ley".

Una vez que la votación resultó por el rechazo (36 afirmativos a 35 negativos), hubo algarabía. Una celebración excesiva en el bloque del PJ, para una ley cuyo espíritu es evitar que aquellas personas con una doble condena por un delito contra la administración pública no puedan ser candidatas.

En el PRO y la UCR hubo sorpresa por el resultado y una acusación hacia los libertarios. Si no lograron la mayoría es porque dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que suelen acompañar al oficialismo, se dieron vuelta a pesar de que habían dicho que votarían a favor. ¿Hubo acuerdo con Cristina? ¿El Gobierno prefiere subirla al ring como candidata para polarizar con ella? Las especulaciones estuvieron a la orden del día. “Acá hay un claro pacto de impunidad. Los argentinos no somos tontos”, protestó la diputada Silvia Lospennato, impulsora del proyecto. Muchos dirigentes fueron por la misma tesitura.

Decisión judicial. Sin ley de Ficha Limpia, el camino hacia las próximas elecciones parece allanarse para Cristina. Puede optar entre ponerse a la cabeza de la lista de diputados nacionales o jugar en la Provincia.

La única amenaza ahora está en la Justicia. La Corte puede decidir su situación procesal en cualquier momento en la Causa Vialidad y eso la preocupa. Por eso pidió la recusación de Lorenzetti, argumentando que el ministro había anticipado que el máximo tribunal fallaría antes de las elecciones. “Su independencia está severamente comprometida”, dice el planteo legal firmado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de Cristina. Y pone en duda “su imparcialidad e integridad al menos para seguir interviniendo en este proceso”.

Para fundar su pedido, la ex presidenta citó una nota de esta revista de mayo de 2024, en la que se revela la relación personal de Lorenzetti con Javier Milei. Relación que llevó, además, a que el ministro de la Corte le sugiriera nombres para completar el máximo tribunal de Justicia. Sin embargo, el mismo artículo señala que el ministro se jacta también de haber tenido una cercanía con ella y otros presidentes. ¿Antes era ético y ahora no?

Lorenzetti reaccionó rápido ante el reclamo de Cristina. Con una nota interna le pidió a sus pares, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que desestimen el planteo de la ex presidenta. Si lo hacen, Cristina ya tiene la estrategia política armada: volverán a agitar la bandera de la proscripción.

Lo cierto es que la Corte puede resolver los planteos abiertos sobre la Causa Vialidad en cualquier momento. Si deciden en contra de la ex presidenta, quedará firme la condena por seis años, no podrá ser candidata e incluso se haría efectivo el pedido de prisión. Sólo un dato lleva tranquilidad al Instituto Patria: el expediente todavía no está sobre el escritorio de los cortesanos. Eso indica que no hay apuro por resolver.

De repente, el horizonte oscuro que veía la ex presidenta se empezó a despejar. Sin alternativas en el Congreso y sin apuro en la Justicia, su candidatura sería un hecho. Y aun más: incluso se ilusiona con la posibilidad de obtener una victoria en las urnas. Si el oficialismo y el PRO no logran un acuerdo y dividen votos, se abre la chance de ser la candidata más votada. Algunas encuestas que recibe avalan su hipótesis.

Cristina empezó a fantasear con esa posibilidad: pasó de imaginarse como una dirigente proscripta y sin margen de maniobra en la lucha interna de poder del peronismo, a conjeturar un regreso triunfal a las urnas.

Los acontecimientos de la última semana le sirven también para acomodar los tantos hacia adentro del peronismo. Sin chances de ser candidata sus acciones hubiesen caído, pero ahora tiene margen de maniobra en su disputa con Axel Kicillof. Cristina estaba preparada para enarbolar la bandera de la proscripción, pero ahora se le liberó el camino electoral.