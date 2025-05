Quién es Rochi Figueroa: la "Julia Roberts" del PRO

Tiene 28 años, es de Mataderos, fanática de Chicago y vicepresidenta de Jóvenes PRO. Pero en los últimos días, Rocío "Rochi" Figueroa ganó notoriedad no solo por su irrupción en la lista de candidatos a legisladores porteños del PRO, sino también por su parecido con Julia Roberts, un detalle que viralizó su imagen y atrajo comentarios desde Migue Granados hasta militantes libertarios. Ella misma lo reconoce con humor: “Es un honor que me comparen con semejante mujer como Julia Roberts”.

La historia de su candidatura comenzó de forma repentina: mientras cursaba un seminario en la Fundación Pensar, recibió el llamado de su referente político, Cristian Ritondo. En su oficina, frente al Congreso, le dio la noticia: la habían elegido para ocupar el quinto lugar en la lista que encabezan Silvia Lospennato y Hernán Lombardi. “Quiero líderes, no soldados”, le dijo Ritondo. “Soy la candidata más joven”, destaca Rochi, y lo asume como una responsabilidad.

Desde entonces, se convirtió en la apuesta joven del PRO. Fue adoptada políticamente por María Eugenia Vidal, quien no solo la asesora en temas como vivienda —ella misma es inquilina en su barrio natal— sino también en cómo moverse en campaña. “Yo sueño con la casa propia, lo digo como inquilina. A nosotros nos cuesta mucho soñar con nuestra casa propia”, reconoce. En ese marco, asegura: “Queremos lanzar un crédito hipotecario” para jóvenes como ella.

Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE), Figueroa tiene un perfil forjado en lo social. Su tesis fue sobre punteros políticos y su primer trabajo en política consistió en repartir alimentos y juguetes en villas del Conurbano y de la Ciudad. Antes fue moza, niñera y profesora de inglés. Hoy, además de militar desde hace casi una década, ocupa un rol clave en la juventud del PRO. “La política es entrega”, define.

Rochi no esquiva las polémicas. En redes respondió con dureza a críticas de Leandro Santoro y Paula Oliveto, y salió al cruce de tuits falsos que intentaban vincularla con agravios a Mauricio Macri. “En 2015 voté por él, fue lo que me motivó a militar”, afirma. “El PRO cambió mi barrio, me convencí con la transformación de mi zona”, explica sobre su desembarco en política desde Mataderos, su lugar en el mundo. Para ella, “todos los vecinos de la Ciudad saben que el PRO y la Ciudad son las caras de la misma moneda”.

Durante sus recorridas por los barrios porteños, no faltan gestos de simpatía y hasta una banda sonora elegida a propósito: suena de fondo Pretty Woman, el clásico de Roy Orbison que musicalizó la película que consagró a Julia Roberts. La identificación, lejos de molestarla, se volvió parte de su personaje político.

También se metió de lleno en el debate por la ética pública. Defendió con énfasis el proyecto Ficha Limpia: “Hace nueve años que Silvia (Lospennato) empuja este proyecto, ¿cómo no va a tener bronca?”, afirmó tras la caída parlamentaria de la iniciativa. Y fue más allá: “Te piden antecedentes penales para ingresar a cualquier empresa, ¿no te la van a pedir para gobernar?”.

En campaña, asegura que mantienen un compromiso ético: “Nosotros firmamos, al principio, un acuerdo de ‘campaña limpia’”. Y al hablar de su compañera de lista, no escatima elogios: “Silvia tiene más fuerza que nunca”.

Entre su imagen hollywoodense, su discurso de militancia barrial y un mensaje directo, “la Julia Roberts del PRO” busca instalarse como una voz fresca, frontal y con territorio, en un espacio que necesita renovar figuras sin perder identidad. “Mi sensación es que hay un voto de confianza en la gente”, afirma. Y si la política es también narrativa, Rochi ya encontró la suya.

