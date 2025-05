Entrevista a Azucena Ocampos: "Me dejo llevar por el instinto"

¿Cómo nació VAL-ROU PERFUMES?

Siempre digo que VAL-ROU superó mis expectativas, era una idea loca, que nació en la adolescencia y obviamente maduro con el tiempo, donde nadie creía en este proyecto.

Entonces fui muy profesional, volcando todos los conocimientos aprendidos en la maestría, etapa por etapa, arranque por el plan de negocio, modelo de negocio, posibles canales de ventas, distribución, y por sobre todo y no menos importante la inversión inicial (no sabia si seria propia, terceros o inversionistas)

En este comienzo de búsqueda de proveedores, perfumistas, entre otras cosas, fui hallando personas magnificas que hoy hacemos un gran equipo.

Y me gustaría hablar particularmente de mi diseñador que desde abril del 2021 esta conmigo, codo a codo, con sugerencias, con innovación; siempre digo que me lee la mente y la verdad que juntos largamos bombas al mercado.

Destaco a esta persona porque es muy difícil encontrar profesionales que se compenetren en un proyecto ajeno.

Cuando creas una fragancia, diseñas un mundo imaginario, ¿es como crear un personaje de una película?

Cuando trabajo un perfume, siempre hablo del guión. Donde pienso quién es esta mujer, qué hace, cómo se mueve, cómo vive. Porque en ese imaginario estás creando un personaje para que rellene el concepto de qué es el perfume. Cuando el perfume está listo, me gusta romper el guión, ya vuela solo porque todas podemos tener un poquito de esa mujer dentro.

Cuando termina la creación del perfume, ¿seguís el proceso de elección de campaña, comercial, packaging?

Sí, estoy en todo, hay que estar en todo. Tengo un equipo fantástico, porque el proceso es largo, pero sí, estoy en todo.

Soy una bendecida por el equipazo con el que me toca trabajar.

Lo mágico de los perfumes es que llevan y traen recuerdos...

¡Sí, y me lo dicen mucho! "Me encanta este perfume porque lo usé cuando me casé", o "aquel me encanta porque lo usaba cuando nació mi primer hijo". Lo bonito es que crea memoria. Eso es lo que me gusta de los perfumes, el misterio, el romanticismo, lo efímero, no hay reglas.

Las fragancias te transportan, como cuando olés una fruta y te recuerda a una mermelada que te hacía tu abuela de niña.

Absolutamente, para mí hay olores de la cocina que me recuerdan a mi infancia, flores a mis amigas, es la conexión sensorial, eso es lo magnifico.

Sos una mujer con hijo y que trabaja, ¿pensás en esa mujer al momento de crear?

Yo creo que más que pensar, esa mujer está ahí. Sale natural, cada etapa, tus gustos, tu manera de ser, tu manera de ver la vida, van cambiando, vas madurando, bueno, esperamos,. Eso se ve reflejado en los resultados.

Y vos, ¿cómo llevás el ser madre y trabajadora full time?

Se lleva bien, yo creo que cuando te gusta algo y tenés la pasión, todo va bien. Cuando ves que a tu hijo le encanta que su mamá trabaje, aparezca en una revista o ver una publicidad entiende por qué muchas veces me pierdo cosas con él, pero al final no es un drama. Aprendes a compensar.

