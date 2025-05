Entrevista con la Dra. María Eugenia Quiroga Odera

Con más de 25 años de trayectoria en la odontología, la Dra. María Eugenia Quiroga Odera ha sabido construir un enfoque profesional que combina la técnica con la sensibilidad humana. Egresada de la Universidad Nacional de La Plata, docente universitaria y fundadora del consultorio QDental en Manuel B. Gonnet, su recorrido incluye formación en el exterior, trabajo comunitario y una fuerte apuesta por la medicina integrativa.

En esta conversación, nos comparte los momentos clave de su carrera, los desafíos que ha enfrentado y cómo entiende hoy la salud bucal como una puerta de entrada al bienestar integral.

¿Qué experiencia personal la llevó a elegir la odontología como vocación?

Cuando era adolescente pensaba estudiar arquitectura o cine, pero a los 16 años sufrí un accidente jugando al hockey y casi pierdo varias piezas dentarias. Pasé por un tratamiento largo y complejo, pero el resultado fue exitoso. Esa experiencia me marcó profundamente: terminé admirando a mi odontóloga y valorando el impacto que puede tener esta profesión en la vida de alguien. Además, me atraía la independencia del trabajo, la combinación de ciencia, arte y humanidad, y el hecho de poder brindar un servicio real a las personas.

¿Qué significó para usted trabajar ad honorem en el Hospital de Niños Sor María Ludovica?

Mi experiencia ad honorem en el Hospital de Niños Sor María Ludovica fue invaluable: en los consultorios externos me sumergí en la salud pública. Además, este hospital es pionero en la atención temprana y multidisciplinaria de los niños con fisura de labio y paladar. Estas experiencias afianzaron mi vocación.

¿Cómo influyeron sus años en el extranjero en su formación profesional?

Mi experiencia en el exterior fue muy enriquecedora. En Inglaterra cursé estudios en un colegio internacional, lo que me permitió conocer distintas culturas. En EE. UU. trabajé junto al Dr. Robert Pellecchia, especialista en articulación temporomandibular, y en Madrid colaboré con el Dr. Mena. Luego, en Irlanda, si bien no pude ejercer por razones legales, fui oyente en Trinity College y trabajé en el prestigioso hospital modelo The Royal Hospital Donnybrook. Todas estas vivencias ampliaron mi mirada profesional y reafirmaron mi compromiso con la salud integral.

¿Qué la llevó a especializarse en ortodoncia y endodoncia?

A mi regreso a la Argentina, me integré a la Cátedra de Endodoncia junto al Prof. Enrique Mazzone en la Universidad Kennedy y luego en la UCALP como Jefa de Trabajos Prácticos. También colaboré con la Dra. Lucía Blanco, especialista en traumatología dental, y agradezco el aprendizaje compartido con la Dra. Teresa Cañete. Paralelamente me formé en Ortopedia Funcional de los Maxilares y Ortodoncia con un enfoque multidisciplinario junto a fonoaudiólogas y médicos otorrinolaringólogos.

¿Cómo incorporó la terapia neural a su práctica odontológica y qué resultados ha observado?

Siempre sostuve una mirada integral del paciente. Cuando conocí la terapia neural hace 15 años, su enfoque tuvo total coherencia con mi manera de entender la salud. La he incorporado en urgencias con muy buenos resultados, también en pacientes con dolor crónico y disfunciones articulares, o situaciones que no respondían a tratamientos convencionales.

¿Qué desafíos enfrentó al combinar la docencia con la práctica clínica?

Compatibilizar ambas tareas requiere una gran entrega. Durante un tiempo logré sostenerlas en paralelo, pero con el nacimiento de mi hijo y el aumento de trabajo en mis consultorios en CABA y La Plata, opté por dedicarme de lleno a la práctica privada. De todos modos, la docencia fue clave para mi desarrollo profesional.

¿Cómo evolucionó su visión sobre la atención integral del paciente?

La salud bucal no puede abordarse de forma aislada: está íntimamente conectada con la salud general. Desde la odontología biológica e integrativa entendemos que la boca es parte de un sistema y que muchas afecciones bucales pueden estar relacionadas con desequilibrios en otras áreas del cuerpo. Por eso considero fundamental trabajar desde una mirada amplia, respetuosa del organismo y personalizada para cada paciente.

¿Cómo adaptó su consultorio a los avances tecnológicos y nuevos tratamientos odontológicos?

Siempre estoy invirtiendo en formación y aparatología, porque la odontología avanza continuamente. Surgen nuevas técnicas, materiales y herramientas que pueden mejorar la atención, pero también es clave evaluar con criterio qué realmente aporta valor a la salud del paciente. La actualización permanente y la ética profesional van de la mano en cada decisión que tomamos en el consultorio.

Instagram: @eugeniaquirogaodera

Web: www.qdental.com.ar