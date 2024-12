Portal Maestro junto a Carla Simeone y un libro para comenzar a priorizarte

Carla, ¡felicitaciones por el lanzamiento de "Empiezo por mí"! Este libro invita a la autoexploración y el liderazgo personal. ¿Qué te inspiró a escribir sobre estos temas y cómo esperas que impacten en quienes lean tu obra?

Gracias por tus palabras. Hace algunos años, comencé a trabajar en mi desarrollo personal y me di cuenta de que todo lo que quería proyectar hacia afuera no tenía sentido si primero no empezaba desde mi interior. Llevo años dedicándome al desarrollo del ser humano y entendí que lo más importante es conocerse y aceptarse, así como trabajar en nuestras luces y sombras para potenciarnos en todas las áreas de la vida.

Mi deseo es llegar a mis lectores de manera simple y directa, para que lo que encuentren en estas páginas pueda aplicarse automáticamente en su vida. Espero que quienes lo lean puedan hacer una introspección profunda, conocerse, aceptarse y, a partir de ahí, comenzar a trabajar en su evolución personal.

Tu libro incluye ejercicios prácticos para el desarrollo personal. ¿Podrías compartir uno de esos ejercicios y explicar cómo puede ayudar a las personas a empoderarse en su vida diaria?

¡Por supuesto! Una de las invitaciones que hago a mis lectores es elegir un cuaderno que les represente, decorarlo como deseen y utilizarlo como su bitácora personal. Les propongo que anoten allí cada idea y pensamiento, y en la primera página, que escriban sus principales cualidades. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, pero es fundamental reconocer esas características que nos hacen brillar. Este ejercicio ayuda a que cada persona pueda redescubrirse y empoderarse en su día a día.

El título "Empiezo por mí" es muy poderoso. ¿Por qué elegiste este nombre y cómo refleja la esencia del libro?

Elegí este título porque me representa completamente. En mi búsqueda personal, empezar por mí fue el punto de partida para un gran cambio en mi vida. Estoy convencida de que no hay nada más poderoso que atreverse a dar el primer paso, y ese primer paso es el amor propio.

Como coach ontológica, has trabajado con muchas personas en su camino hacia el autodescubrimiento y el liderazgo personal. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan las personas al intentar liderar sus propias vidas?

El principal desafío del ser humano es mantener la constancia en la consecución de objetivos. Estudiamos, trabajamos y entrenamos, y cuando comienzan a aparecer los resultados, el mayor reto es cuidar lo que hemos logrado y no darlo por sentado. Es esencial reconocer el camino recorrido y seguir adelante con compromiso y determinación.

Para más información podes contactarlos en:

Mail: [email protected]

Instagram: @portal.maestro

En Youtube: portal.maestro

por CEDOC