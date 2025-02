Taller Abierto: Ana Steinnekker

¿Qué te inspiró a dedicarte a la fotografía y cómo definirías tu estilo?

Mi primer vínculo con el arte fue a través de mi tía, quien pintaba con óleo. Sin embargo, lo que realmente me fascinaba era cómo intervenía fotografías con un pincel extremadamente fino. Verla trabajar me hacía sentir bien; era mi mejor medicina. El arte siempre ha formado parte de mi vida, incluso sin que yo lo supiera, desde mi familia y mi entorno hasta mis estudios como arquitecta. Desde hace años, se ha convertido en mi profesión. En mi desarrollo artístico al comienzo, utilizaba óleo, cuando necesité un secado más rápido, me trasladé al acrílico. Cuando quise hablar del agua, empleé acuarela, una práctica que continúo desarrollando. Actualmente estoy investigando la acción de las aguas sobre diferentes papeles y su articulación como elemento purificador y sanador como su efecto en las personas, y el poder de transformación infinita que posee; recorro lugares dónde me encuentre con el agua tanto en Argentina como en el exterior enfocándome principalmente en el mar.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Es en mi actual taller donde puedo crear y desarrollarme libremente de forma artística, es mi lugar de trabajo dónde realizo clínicas, talleres y, a veces, lo abro al público en formato Open Studio. En cuanto a mi trabajo, me considero una ‘artista cirujana’, ya que transformo el papel, un material aparentemente frágil y ordinario, en piezas artísticas profundas y significativas. A través de técnicas diversas, pliego, arrugo, sumerjo, convierto el papel en esculturas que invitan al espectador a ver más allá de su apariencia inicial, revelando su potencial oculto y desafiando las percepciones convencionales.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Para mí, la técnica es un medio que elijo según las necesidades durante el desarrollo de mis obras.

Debido a mi formación inicial utilizaba papeles variados y maravillosos, con el tiempo empecé a explorar y seleccionar aquellos que mejor se adaptaban a mi obra, buscando papeles más moldeables y diversos. Hoy, la obra me pide un trabajo manual que un simple pincel no puede proporcionar. Realizo esculturas con papel y cambio la estructura asociada al material.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

El año pasado participe en MAPA Feria y volveré a asistir este año, invitada por el Centro de Edición Taller Galería.

Hoy día estoy abocada al arte participativo, me interesa incluir al espectador en mi obra; mi objetivo es acercar el agua a las personas, hacerlo partícipe de un entorno tan espiritual como meditativo. transmitir la fuerte relación que se puede establecer con el agua y su poder de sanación.

Durante 2025 continuaré con el taller para el perfeccionamiento, producción y análisis crítico de obras Taller de Análisis de Obra a cargo de Daniel Fischer en la galería Oda.

www.anasteinnekker.com.ar

Instagram: anasteinnekker

Facebook: steinnekker.artista

Email: [email protected]

por CEDOC