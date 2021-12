Ana Franchi, reconocida por NOTICIAS por su labor en al lucha contra el coronavirus

Con más de 40 años de trabajo en el CONICET, Ana Franchi es parte de la historia de este organismo científico. La Investigadora Superior y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFIBO, CONICET, UBA), describe al Concejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas como su casa: "Muchas veces cuando iba a trabajar al laboratorio no decía que iba al trabajo, sino que me iba a mi casa”, recordó cuando fue designada presidenta del CONICET. “Yo no tengo puesta la camiseta del CONICET, la tengo tatuada”, agregó, por si quedaran dudas.

A Franchi le tocaron tiempo arduos al frente del Consejo: el organismo científico ha sido y es fundamental en estos tiempos de pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Una de las primeras medidas a nivel nacional fue la creación de la Unidad Coronavirus COVID-19 en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

La red de centros e institutos federales que aglutina el CONICET puso rápidamente en marcha una serie de acciones estratégicas tendientes a enfrentar la llegada del coronavirus a la Argentina. Y así fue como diferentes centros de investigación colaboraron -y lo siguen haciendo- con hospitales públicos, universidades, pequeñas y medianas empresas para diseñar kits de testeos, desarrollar vacunas anticovid argentinas, llevar adelante ensayos sobre los diferentes efectos de las vacunas que se aplican en el país e impulsar la fabricación y mejora de respiradores. Ciencia básica y tecnología aplicadas a una situación de emergencia mundial no vista en más de cien años en el planeta.

por R.N.