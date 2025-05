¿Qué espera la comunidad trans hoy?

El gobierno de Javier Milei anunció hace pocos días que avanzará por decreto con modificaciones a la Ley de Identidad de Género, entre otras cosas, para impedir que los menores de edad accedan a tratamientos de hormonización y cirugías de reasignación sexual. La eliminación del cupo laboral y los documentos no binarios son otros de los "privilegios" que el Gobierno planea eliminar de la legislación para -dice- dejar a la comunidad trans en un plano de “igualdad” con el resto de la población.



Para saber cómo afectan al colectivo estas decisiones, NOTICIAS consultó a la activista y escritora Marlene Wayar, una verdadera referente para la comunidad y autora de libros como “Furia travesti” y “Travesti, una teoría lo suficientemente buena”. Con ella hablamos sobre la situación de las personas trans hoy, los efectos de la marcha antifascista y los “privilegios” que se podrían perder si se modifica la ley.



Noticias: ¿Por qué el Gobierno habla de "privilegios"?

Marlene Wayar: ¡No señor, ningún privilegio! Estamos absolutamente excluidas del sistema. Solo nos queda la prostitución, a menos que seamos educadas, lindas, tengamos algo de buena familia, buenos vínculos. Finalmente podés tener un trabajo de mierda y solo eso. El 89% de nosotras estamos en situación de prostitución, a la que entramos entre los 8 y los 13 años. Papá y mamá nos echan de casa, no tenemos relaciones con nuestra familia. Tengo compañeras que tienen el DNI que refleja su género, pero solo tienen eso.



Noticias: ¿Piensan en algún tipo de acción legal desde el colectivo para revertir las intenciones del Gobierno?

Wayar: Estamos con un grupo de abogadas pensando en la posibilidad de un amparo que proteja la Ley de Identidad de Género y la Ley de Cupo, pero ellas nos dicen que no están dadas las condiciones. Además, de las dos únicas travestis abogadas con las que contábamos, una de ellas fue despedida del trabajo.



Noticias: ¿Cuánto cree que afectó al Gobierno la marcha antifascista?

Wayar: Lo que se sintió fue que todo el mundo te quería abrazar. La inteligencia sensitiva estuvo y está presente, las personas quieren sumarse. A mí me parece que al Gobierno le movió el piso. En principio, el otro día demostramos la capacidad de llenar las calles. Es importante conseguir alianzas y articulaciones con organizaciones antirracistas, de pueblos originarios, de trabajadores, de Derechos Humanos. Nuestra responsabilidad política como movimiento es darle a cada una de las personas de este país un poco de amor propio. Y es importante involucrar a los poderes democráticos. Que la Justicia decida de qué lado va a estar, si va a permitir que nos pisoteen. Si la situación sigue empeorando para nosotras podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el orden internacional sí puede exigirle a Argentina contemplarnos como movimiento.



Noticias: A pesar de la euforia que dejó la Marcha, usted declaró que es pesimista.

Wayar: Mi pesimismo tiene que ver con el resguardo ante la desilusión. Mis compañeras y yo nos hemos ido desilusionando. Tuvimos una funcionaria como Alba Rueda (activista transexual, fue subsecretaria de Políticas de Diversidad en el Ministerio de la Mujer, durante el gobierno de Alberto Fernández) en un espacio de poder, que se prostituyó. Estoy en contradicción. Por un lado, lo que pasó me da esperanza, pero pienso si no será solo un momento de euforia y lo que vamos a lograr es que un par de personas de clase media se acomoden en organismos. Ese progresismo barato nos ocasionó severos problemas.



Noticias: ¿Cuáles son sus críticas a la gestión anterior en ese sentido?

Wayar: Alba Rueda no peleó por un espacio de poder y un presupuesto que se aplicara a políticas diseñadas y dirigidas a la comunidad LGBT en general, pero sobre todo a la travesti trans. Ella cubrió a la Ministra de Mujeres, a sectores del peronismo y al propio Alberto Fernández en sus decisiones de no hacer nada. La comunidad travesti cayó en la violencia politica de toda una narrativa sostenida por el activismo que tenía trabajo en el Estado y acomodo en el peronismo. No se podía criticar nada porque era “hacerle el juego a la derecha”. Censuraron personas, yo fui censurada después de la Ley de Identidad de género en Página 12.



Noticias: ¿Qué significaría perder los derechos que se consiguieron?

Wayar: Es una pregunta trágica. A veces pienso que primero tenemos que pasar por el dolor de la pérdida para luego ir por las conquistas, la defensa de las conquistas y la autocrítica, y no quedarnos en los lugares acomodados. En la marcha había una consigna que era: “El león despertó al dragón”. Eso, no quedarse dormidas. Y a veces, la posibilidad de que no te quedes dormida es el peligro de perder algo de tu comodidad. Quizás ahí está el espíritu del término “woke”, “despertate”. Lo importante que tiene una ley no es finalmente lo que termina escrito, sino el espíritu que está en este pueblo, que entendió que a las travas no se las puede apalear; que a los maricones no se les puede negar entrar al boliche, cargarlos en un colectivo y meterlos en un calabozo; que a las lesbianas no se las puede violar en masa para que se conviertan en “mujeres de verdad”. Este pueblo “algo” entendió. Y esto es lo que hay que sostener. Después vamos viendo. Mantengámonos despiertos.



Más casos. Dos activistas, Federica Báez, ex directora del Palais de Glace y la actriz Daniela Ruiz, vinculada al movimiento Identidad Marrón, expresaron su posición ante las decisiones del Gobierno. “Cuando el decreto refiere a 'los derechos del niño' es falaz, por un lado la ultraderecha pide bajar la edad de imputabilidad y por otro, infantiliza a los adolescentes y no les permite tomar decisiones sobre su identidad. Se busca constituir a la comunidad travesti trans como chivos expiatorios y volver más traumático el autorreconocimiento de su subjetividad”, opinó Feda Báez.

Daniela Ruiz, por su parte, dijo: “Cuando el Gobierno nos acusa de querer privilegios, ¿de que privilegios habla? Somos sobrevivientes y nos rebelamos ante un sistema que nos invisibiliza y nos criminaliza. Quieren ponernos en el mismo lugar que, en algún momento, se puso a la comunidad judía. En los '90 salíamos a comprar el pan y la policía nos llevaba presas. La gente de la comunidad travesti trans no consigue trabajo, y no porque no lo busquemos, sino porque sigue existiendo un estigma sobre nuestro colectivo. Todavía morimos antes de los 40 años”.

Nota escrita por Tomás Rodríguez