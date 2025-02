Victoria's Secret: fiebre glam

La postal de la inauguración del primer local de Victoria's Secret en el país, en la planta alta del shopping Unicenter, en Martínez, mostraba una prolija, larga y efervescente fila de personas, en su mayoría mujeres, esperando para entrar. Una vez que la cortina metalizada se levantó, una decena de enardecidas compradoras, ingresadas por tandas, comenzaron a transitar sus lujosos pasillos, mientras observaban entre asombradas y satisfechas los elevados precios con los que la icónica marca femenina inició sus ventas a nivel nacional.

“Los precios son una locura, incluso al cambio”, dispara Romina Alleno, de 37 años, al ser consultada por NOTICIAS. “Un body splash que en Estados Unidos te lo meten en cualquier promoción, acá te lo venden a 40 mil pesos. Un pijama está a 200 mil y una bombacha de las más básicas, casi 30 mil. Lo peor es que los mismos productos en el Duty Free de Ezeiza están a menos de la mitad”, concluye enojada aunque compró un conjunto de ropa interior para el regalo de compromiso de su mejor amiga.



Operación marketing. El desembarco de la reconocida marca norteamericana de lencería y artículos de belleza en el país es el inicio de un desarrollo comercial mucho más amplio que incluye, en lo inmediato, la apertura de un segundo local en Galerías Pacífico y a futuro, puntos de venta en Patio Bullrich, Paseo Alcorta y Dot Baires.



Si bien en 2019, cuando la empresa había anunciado su llegada al país, se estimaban doce locales, lo cierto es que la sucursal del Unicenter servirá como termómetro de la fiebre que despierta el concepto Victoria's Secret en los argentinos.



Entre las clientes que no paraban de sacarse fotos frente a las góndolas, Martina Aguirre, de 24 años y con tonada cordobesa, confiesa: “Vine de vacaciones a Buenos Aires y no me quería perder la inauguración. Me enteré por Instagram y vine. No me parece que los precios sean mucho más caros que las marcas nacionales. Una mujer con algo de Victoria's Secret se siente segura, con otro ánimo”.



Mercado global. NOTICIAS hizo un relevamiento de los precios locales en comparación con los de otros países y el resultado arrojó que los valores del Unicenter son los más caros de la región. Mientras una fragancia eau de parfum de 100 mililitros se vende a $ 159.990, en Estados Unidos se adquiere a 79,95 dólares, casi la mitad a valor dólar libre. La misma ecuación sucede cuando se comparan lociones corporales que en el flamante local de Unicenter se venden por $ 39.990 y en Estados Unidos se consiguen a 19,95 dólares o en Santiago de Chile a 26 dólares.



Pero lo más buscado en Victoria's Secret son sus conjuntos de ropa interior. Y en este segmento del mercado pasa lo mismo. Mientras los corpiños sin aros se venden a $ 61.990, en Estados Unidos se consiguen a 39,95 dólares, al cambio de hoy, unos 48 mil pesos. Aquí hay una estrategia notoria: la marca hace la diferencia en los accesorios y no con los productos troncales. Así, un neceser individual cuesta $ 159.990 mientras que en otros países latinoamericanos y mismo en Estados Unidos, cuestan 29,95 dólares. Una brecha de más de 350 por ciento de incremento, que más de un cliente notó.



Con las expectativas cumplidas de la firma al abrir su primer local en el país, incluso con precios por fuera de lo razonable, ahora comienza la fase de expansión. Una vez medido el éxito de la jugada esperan su turno marcas como Gucci, Dolce & Gabbana, Decathlon y Furla.