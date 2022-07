El crimen de Nora Dalmasso y la absolución del viudo

Marcelo Macarrón fue absuelto el martes 5 de julio. El fiscal Julio Rivero había sostenido en su alegato final que no iba a acusar al viudo de Nora Dalmasso y un jurado popular falló en el mismo sentido. Después de tres meses de audiencias, el hombre quedó desvinculado del crimen. Cuando recibió la noticia, se quebró y abrazó a sus hijos, Facundo y Valentina, que lo acompañaron durante todo el proceso. Un día después, la familia sostuvo que va a trabajar para que la investigación continúe. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el caso quedó impune, ya que pasaron más de 15 años del asesinato.

La carátula con la que Macarrón llegó al juicio fue “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso real”. En otras palabras, se sospechaba que había mandado a matar a Dalmasso y que el autor material del crimen había sido un sicario. Esta hipótesis se sumó a una larga lista de conjeturas mediáticas y judiciales que empañaron la investigación desde noviembre del 2006, cuando la mujer fue estrangulada en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba.

El 5 de agosto se conocerán los argumentos del fallo. Sin embargo, las razones que dio el fiscal Rivero fueron contundentes: “No puedo acusar por acusar. No puedo sostener que la mató un sicario, no sólo porque no existe prueba de eso sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal”, aseguró.

Hipótesis. A Macarrón siempre lo apoyó su familia. De hecho, además de sus hijos, en la última audiencia estuvieron presentes su hermano, su cuñada y sus sobrinos.

Una de las declaraciones más fuertes que se escuchó después del veredicto llegó de parte del hermano de la víctima, Juan Dalmasso, quien sostuvo: “Creo que el culpable declaró en el juicio”, en referencia a alguno de los testigos. Además, sostuvo que el proceso “fue una cortina de humo” con el objetivo de conseguir que el caso prescribiera. “Va a ser sumamente difícil salir a buscar al asesino, pero tenemos un ADN que no se identificó por impericias”, agregó.

Para el hermano de Nora, hay una serie de indicios en los que no se profundizaron como el retiro de 20 mil dólares que hizo en Uruguay Daniel Lacase, el ex abogado de Macarrón, en el mismo momento en que la mujer estaba siendo asesinada. Lo cierto es, sin embargo, que las posibilidades de que algún día se sepa la verdad parecen cada vez más lejanas.