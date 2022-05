VIDEO | El dramático pedido de Víctor Heredia: “Tengo derecho a conocer la verdad”

"Quiero pedirle a los jueces Javier Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini que le permitan declarar a los testigos del juicio que también implica la desaparición de mi hermana María Cristina y su marido”, dice frente a la cámara Víctor Heredia. El reconocido cantautor inició una campaña contra la Justicia para que continúen con un caso en el que le impiden declarar.

Su caso y el de otros familiares y sobrevivientes se cayeron porque fue apartado uno de los imputados del juicio RIM6/Imprenta PRT-ERP. El TOF N°2 de CABA les impide declarar. El viernes pasado la fiscalía y las querellas pidieron que se les tome la declaración por la verdad y como un efecto reparatorio, aunque no puedan condenar a nadie por sus casos.

El video es parte de una campaña lanzada por La Retaguardia junto a Bárbara García y Camilo García, quienes sí ya pudieron declarar como testigos y víctimas. “Creo que todos tenemos derecho a conocer la verdad. Y no permitir la declaración y la búsqueda de esa verdad a los testigos y a los familiares directos de desaparecidos me parece una aberración”, dice el cantautor.

Luego, Heredia completa: "Tenemos derecho a que el Estado Argentino nos conceda esa posibilidad. Llegar a la verdad es lo que corresponde”.

por R.N.