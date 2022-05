La increíble reacción de Casero tras el cruce con Majul: "Qué programón hicimos”

Las imágenes se viralizaron con la fuerza de un rayo: Luis Majul interrumpiendo a Alfredo Casero para que el actor golpeara la mesa y se levantara insultando a los periodistas que estaban en el piso de La Nación Más.

“Son una manga todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas. No me tomes de pelotudo porque después te cagás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata", protestó Casero a los gritos. Y luego de que Majul le dijera que no le tenía miedo, agregó: “Cuando alguien dice que no tiene miedo es porque está cagado en las patas", desafió el actor, que seguía fuera de sí al retirarse”.

Tras esa violenta reacción, Casero siguió enviando mensajes en el mismo sentido a través de sus redes sociales. “Después de esto que pasó van a intentar despegarse un montón”, sostuvo.

Sin embargo, se conoció otra versión de los hechos. Fue Luis Majul quien le hizo comentar a uno de sus productores del canal de noticias cuál había sido la reacción de Casero minutos después de la escandalosa escena.

“Hola Nicolás, por favor compartí con el grupo qué hizo Casero después del episodio de violencia”, le pidió el periodista. Instantes después, el productor contestó: “Entró al control y dijo: ‘disculpen chicos, pero qué programón hicimos’. Y se fue riéndose”. ¿Lo había preparado? Sólo el actor podría responderlo.

por R.N.