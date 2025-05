El Garrahan en crisis: paro de residentes y medida judicial

Las autoridades del Hospital Juan P. Garrahan presentaron una medida cautelar urgente ante la Justicia para garantizar la atención médica en medio de un nuevo paro de residentes que se extenderá, en principio, hasta el jueves. Argumentaron un “riesgo inminente para la salud de los pacientes” debido a la suspensión de actividades por parte de un sector clave del personal médico. En el escrito legal, presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°6, subrayan que esta interrupción afecta la atención de patologías complejas, tratamientos prolongados y emergencias pediátricas. Solicitaron, además, habilitación de días y horas inhábiles para resolver con premura.

La medida se da en un contexto de protesta creciente. Bajo el lema “S.O.S. Garrahan, salvemos el hospital”, los residentes volvieron al paro esta semana tras haber realizado uno de 72 horas la semana pasada, que incluyó un abrazo simbólico al edificio. Denuncian que sus ingresos están congelados en $797.061 mensuales por más de 60 horas semanales de trabajo, sin actualización paritaria desde la gestión anterior. La precarización salarial y laboral, aseguran, está provocando una fuga sostenida de profesionales al sector privado o al exterior.

Facundo Sakima, residente médico del Garrahan, expuso con crudeza la situación salarial en una entrevista con El Disparador (Delta 90.3): “Desde el último sueldo del 2023 perdimos alrededor del 53% frente a la inflación. Lo que venimos cobrando es insostenible. El salario de un residente de primer año está por debajo de la canasta básica. No alcanza para llegar a fin de mes ni para pagar las expensas”. Además, explicó que la carga horaria es desmedida: “Lo que lleva un residente en el Garrahan son entre 60 y 80 horas al mes, sumadas a las horas de guardia. En total, sería alrededor de 3.000 pesos la hora. Somos médicos que ya estudiamos siete años y estamos especializándonos, no estudiantes”.

El Garrahan, referente nacional en salud pediátrica de alta complejidad, atiende a niños con cáncer, cardiopatías, enfermedades neurológicas y dolencias raras, incluyendo pacientes de países limítrofes. “Acá se atienden niños de todo el país, con la patología que te imagines. Todos se atienden en el Garrahan”, enfatizó Sakima. Sin embargo, no han tenido respuesta oficial. “Intentar hablar con el Gobierno es como estar hablando con una pared. No nos han recibido ni contestado. El único canal es la Dirección, que no nos representa. Incluso han amenazado nuestros puestos de trabajo”, denunció el residente.

Durante una conferencia de prensa, Mariano Boglione, coordinador del Centro Quirúrgico del hospital, denunció el deterioro salarial acumulado desde 2024. Señaló que muchos médicos formados en el hospital están renunciando ante la imposibilidad de sostener su economía. “Esto no se trata solo de nuestros sueldos, sino de garantizar la atención de miles de niños. Cada renuncia implica la pérdida de años de experiencia irremplazable”, advirtió.

Boglione remarcó que el Garrahan no es un hospital más, sino la columna vertebral de la red pública y privada de atención pediátrica de alta complejidad. “Si se cae el Garrahan, se cae el sistema”, afirmó. Además, advirtió que los salarios actuales de los residentes están por debajo de la línea de pobreza, lo que pone en riesgo también la continuidad de los programas de formación médica.

Los residentes, que integran un sistema de formación de posgrado con exigencias de guardias y responsabilidades progresivas, reclaman no solo una recomposición salarial, sino el reconocimiento de su rol esencial en el funcionamiento del hospital. Si no obtienen respuesta esta semana, no descartan extender la medida de fuerza de forma indefinida. Mientras tanto, el Ministerio de Salud continúa sin establecer un canal de diálogo directo con ellos, lo que agrava aún más la crisis en una de las instituciones médicas más sensibles del país.

por R.N.