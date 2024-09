Eternamente jóvenes

Activas, sensuales, admiradas y empoderadas. Llevan las riendas del espectáculo argentino desde hace más de 50 años y son desde que comenzaron sus carreras, faros que iluminan a las nuevas generaciones. Son las indiscutibles. Susana Giménez, Moria Casán, Graciela Alfano, Yuyito González, Patricia Sosa, Cris Morena y Anamá Ferreira son sin duda, íconos de la belleza eterna, todas ellas santificadas por la Santa Patrona, Mirtha Legrand.



Las mencionadas oscilan entre los 65 y 97 años pero continúan protagonizando. Es que la edad es en ellas un número que marca sus documentos pero no el camino. Claro que en estos últimos años hubo un corrimiento de los ciclos vitales, pero en ellas no hace mella la “cuarta edad”, “longevidad gold” y mucho menos el “envejecimiento exitoso”. Sus claves, además de una genética a prueba de calendarios, es la buena alimentación, el ejercicio físico y los tratamientos estéticos pero por sobre todo una sanación espiritual interna envidiable. El concepto “mi cuerpo, mi templo” en ellas es un dogma.



Las protagonistas. “Existe una nueva longevidad. Una persona de 70 hoy no es lo mismo que hace cuarenta años. La buena alimentación, el ejercicio y disciplinas como el yoga y Pilates, hacen que la gente esté más activa y no recluida en su casa como nuestros abuelos”, explica Graciela Alfano a NOTICIAS al ser consultada por su eterna belleza. “Yo tengo una genética que me acompañó toda la vida. Y aunque me hice todo lo que me podía hacer, lolas, lipo y brackets, siempre mi base fue la actividad física, nadar y jugar al tenis. También somos energía. ´Gestionar las emociones´ parece superficial pero es importante. Gastar furia en lo que no lo vale, genera estrés puro. Eso nos quita años, nos arruga la piel y nos cambia el semblante”, agrega.



A sus 71 años Alfano luce espléndida. Su lucidez mental explica mucho su aspecto externo. “Hago meditación dos veces por día, pero no para poner mi mente en blanco sino para poner mi mente a disposición de mi voluntad. Mi mente tiene que estar manejada por mí, mi mente no puede hacer como hacían esas computadoras con virus que no paraban de abrir ventanas con publicidad, pornografía, música, etcétera. Los pensamientos son fundamentales porque generan tu bienestar minuto a minuto”. En cuanto a lo físico, suma: “Lo sexual también es fundamental. Soy muy sexual, me gusta el contacto, el abrazo. Soy muy imaginativa. Lo dijo Freud, ´el deseo está vivo hasta el final de la vida´. Y así lo vivo yo”.



A sus 78 años Moria es una leyenda viva de la calle Corrientes. Protagoniza la obra “Brujas” desde hace más de tres décadas, en la actualidad hace cinco funciones semanales. A su impronta inoxidable, le agrega una actitud imbatible. “Siempre fui consciente de cuidar mi cuerpo y mi salud ante todo. Recuerdo que de niña, mi mamá me bañaba con barro y dejaba que me secara al sol en verano. Se ve que eso hizo algo en mi piel que aún conservo. Si bien tomé mucho sol, hace 15 años que me cuido, ahora hasta las cinco de la tarde no me expongo”, relata a NOTICIAS en un break de su apretada agenda. En cuanto a sus tips para lucir siempre en su máximo potencial, confiesa: “Hago mucho ejercicio, nado y camino en la cinta. Hago elongación y una vez por semana hago medicina ortomolecular. Cuido mucho mi cara, nunca en mi vida me fui a dormir con maquillaje. Puedo volver a mi casa después de tres funciones pero me baño y el maquillaje me lo saco. Me cuido la cara con agua termal, una loción de té verde y soy de emulsiones para la mañana, tarde y noche. Mi nuevo lema es “numeral Enjoy”. Me baño mucho, amo el agua, la higiene personal es fundamental. Cuando me baño a la noche me saco los flashes de las cámaras y las malas energías”.



Entre las muchas coincidencias que tienen en común estas divas argentinas, la fundamental parecería no hacerse problemas. Moria en este sentido es contundente: “No me engancho con lo bueno que me dicen ni con lo malo. Salvo las peleas que hago para los shows que es todo una gran berretada y un disparate, porque me pagan y me divierto, yo no me peleo porque es una perdida de tiempo. Me regocijo en la gente que amo, en mi hija, mis nietos y pareja”.



Patricia Sosa (68) no vive de su belleza sino de su voz, sin embargo su imagen de eterna rockera requiere de un trabajo interior importante. Ella reconoce no estar todo el día detrás de verse bien pero asegura alimentarse muy sano, caminar mucho y cuidar su garganta con infusiones y miel. Lo que sí merece un tiempo extra de cuidado son sus rulos. Cuando se termina de bañar utiliza productos para que no se le inflen y antes de cada show, su estilista personal termina de darle el toque distintivo.



Orgullo y prejuicio. Cris Morena con sus 68 años a cuestas, es otra de las adolescentes perennes de la televisión argentina. Su look con respecto a las películas que supo filmar con Olmedo y Porcel en los 80 no varió en nada. Ella profesa un religioso cuidado de su cuerpo basado en tomar más de dos litros de agua, meditación y yoga. Su costado espiritual asegura darle la fuerza creativa para emprender sus exitosos proyectos audiovisuales.



Con dos programas en Net Tv como panelista de “Gossip” (programa que conduce Pilar Smith) y “Tarde de brujas”, Anamá Ferreira a sus 72 años luce más activa que nunca. Su secreto a voces es una innegociable vida sana. “Como bien, trato de dormir entre 6 y 7 horas diarias y desde ya no fumo, no tomo alcohol, nunca me drogué y desde que fui mamá a los 42 años, entreno tres veces por semana en el gimnasio”. Un tema tabú entre las personas mayores es el sexo. Anamá cuenta: “El sexo sigue vigente en la medida que uno quiera hacerlo. Yo me pongo el chip sexual en la piel que me da ánimo y fuerza. El sexo a nuestra edad es fabuloso porque tenés menos prejuicios y te sentís más libre”.



La diva máxima de la televisión argentina, Susana Giménez (80) también luce espléndida. El último domingo en su programa lució un vestido azul de Alexander McQueen que fue tendencia en redes y si bien su polémico peinado también dio que hablar, se mostró como sus contemporáneas. Ya sin su médico de cabecera Máximo Ravenna que le proveía sus milimétricas viandas, sus cuidados se basan en una alimentación de frutas, verduras y cereales, no excederse en la ingesta de alcohol, protegerse del sol, utilizar maquillaje de buena calidad y nunca irse a dormir sin bañarse ni desmaquillarse. A su piel la cuida alternando cremas hidratantes con antioxidantes. En cuanto a lo espiritual, si bien Susana es la más introvertida de todas, cuando se recluye en sus casas de Punta del Este o Miami, lee y ve mucho cine.

Por último la actual Primera Dama, Yuyito González. Con sus recién cumplidos 64 años, poco tiene que envidiarle a las nuevas conductoras de la televisión argentina. Y aunque sus cuidados personales también residan en una buena alimentación, ejercicio físico y el cuidado de su piel, su giro espiritual fue clave en su vida. En la mesa de Juana Viale confesó que al ingresar a la Iglesia Evangélica vivió una desintoxicación interna muy revitalizadora. Tal acto de fe la alejó de esa imagen de Playboy ochentosa y la puso en un acertado eje que la hizo regresar al medio de la mejor forma