Caso Loan: los insólitos giros de la causa

El 13 de junio, Loan Danilo Peña, de sólo cinco años, fue visto por última vez en un naranjal cerca de la casa de su abuela en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. Desde su desaparición comenzó una intensa búsqueda que aportó más dudas que certezas. Desde la injerencia del poder y la política local hasta las fallas en la investigación, diversos factores influyeron para que la resolución del caso se volviera una tarea casi imposible.

A medida que fueron pasando los días, con más dudas que certezas, qué pasó con Loan se fue volviendo un misterio difícil de resolver. Las hipótesis se acumulaban y los investigadores parecían dentro de un callejón sin salida que no auguraba un pronto esclarecimiento.

Pero a más de cien días del hecho, la jueza que entiende la causa, Cristina Pozzer Penzo, procedió a la detención de nueve sospechosos nuevos que reportaban a la Fundación Lucio Dupuy, creada en nombre del niño abusado sexualmente y asesinado en La Pampa, bajo los cargos de “estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de tres menores, testigos de la desaparición”.

Más aún, estas detenciones dotaron de un nuevo vigor a la causa y tras los arrestos surgieron nuevos avances que ya constan en el expediente judicial y que incluso dejaron al descubierto relaciones, hasta el momento desconocidas por la Justicia, entre varios de los sospechosos que permitieron el surgimiento de nuevas hipótesis y líneas de investigación.

Giro

En paralelo al expediente principal que busca determinar qué pasó con Loan, la jueza Pozzer Penzo tiene bajo su órbita otras causas paralelas. En ellas se investiga el accionar de todos los actores secundarios en la causa, desde las fuerzas policiales hasta la política local. Precisamente fue en el marco de uno de estos expedientes que la causa dio un giro insólito. La jueza dispuso, el pasado domingo 15 de septiembre, la detención de ocho personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy, que se sumaron a otra detención producida días antes de otro integrante de la organización. Así, estos nueve integrantes de la ONG fueron acusados de atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado por la finalidad en concurso real con estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y, el hecho que más destacó la Justicia y que podría aportar revelaciones sustanciales al expediente principal, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de tres menores.

Los nueve detenidos fueron identificados como Nicolás Gabriel Soria (alias “El Americano” o “el Yanqui”), la abogada Elizabeth Cutaia y su pareja, Pablo Javier Noguera; el letrado Alan Cañete; Pablo Núñez, Verónica Machuca, Valeria López, Leonardo Rubio y Delfina Taborda. Los involucrados habían viajado a Corrientes y le dieron contención a los hijos de Camila y Laudelina Peña, prima y tía de Loan, imputadas por la desaparición del nene de cinco años. Para la Justicia, estas personas estuvieron más de una vez con los menores lo que arroja la teoría de una posible influencia en las declaraciones posteriores de los menores.

“El accionar de esta gente nunca estuvo claro, pero se movían a sus 'anchas', y hasta se imponían por sobre lo que dictaba la Policía Federal Argentina”, explicaron fuentes con acceso al expediente a NOTICIAS sobre cómo se comportaban los integrantes de la fundación en su estadía en Corrientes, quien agrega: “Nunca quedó claro qué hacían acá, qué rol jugaban y ahora todo parece indicar que justamente estaban para 'embarrar la cancha' y entorpecer la investigación”. Según trascendió, tanto el municipio de 9 de julio como la gobernación provincial habrían librado partidas presupuestarias para convocar a la asociación, aunque ahora la Justicia busca determinar quién tuvo la responsabilidad de su presencia. Saber cómo y por qué pedido llegaron a Corrientes permitirá, según explican, determinar “quién o quiénes los sumaron para entorpecer”.

Misterios

Las sospechas en torno a los ahora detenidos y su injerencia en la investigación venía desde hace semanas. “Hubo dos momentos en que su comportamiento planteó muchas dudas”, señalan a NOTICIAS. El primero de estos eventos ocurrió luego de la declaración de Macarena, prima de Loan. En ese testimonio ella había aportado, ante los efectivos de la Policía Federal Argentina, información de importancia para la causa, pero según señalan desde Corrientes, tras esa declaración, ellos se encargaron de “rodearla” y “corrieron” a la PFA de la toma de testimonios.

Pero el ejemplo más contundente sobre cómo se movía este contingente de personas que llegó a Corrientes y su comportamiento ocurrió el 9 de julio. Ese día, Prefectura entró al hotel donde se alojaba Camila Núñez con su hija y su dos hermanos menores, hijos de Laudelina Peña, quien para ese entonces estaba presa. Los menores eran testigos de la desaparición y estaban bajo el ala de la Fundación Dupuy.

El Juzgado Federal de Goya emitió una orden de que debían llevarse a los menores y envió a efectivos de la Prefectura Naval Argentina a hacerla cumplir. Pero cuando llegaron, Nicolás Gabriel Soria, “El Yanqui”, se los impidió. “Se presentó como agente de Interpol y cuando le pidieron las credenciales exhibió el DNI y una licencia de conducir del estado de Florida, pero nada más”, explican. Acto seguido comenzó a abrir las cortinas de la habitación del hotel amenazando que todo se iba a volver viral.

Por este hecho, Soria fue demorado y dio origen al expediente paralelo que investiga la desaparición de Loan y que acabó con los nuevos detenidos del pasado fin de semana.

La duda que surgió en los investigadores fue entonces, quién era este hombre y qué función cumplía. Según consta en el expediente, diversos testigos afirmaron haberlo visto pero ante todos se había presentado de manera diferente. “A algunos les había dicho que era periodista, a otros abogado y a algunos que venía de una ONG estadounidense”, afirman a NOTICIAS. Más aún, según declaró el dueño del hotel donde todo sucedió, Raúl Bocanegra, Soria hablaba mezclando los idiomas castellano e inglés, algo forzado, según Bocanegra, ya que él sabe hablar inglés y notaba que el dialecto de “El Yanqui” era forzado y artificial.

Soria no es el único con participación sospechosa en la causa. Otra de las detenidas, Delfina Taborda se presentó, al incio de la investigación, como abogada de Camila Núñez e incluso formó parte de los rastrillajes que se realizaron en el naranjal donde Loan fue visto por última vez. En una de las entrevistas que dio en ese rol incluso afirmó que se estaban “tapando cosas grandes” y que había sufrido “aprietes”. Ahora, según la investigación, ella es sidicada como una de las responsables de esta maniobra de ocultamiento, entre lo que destaca, borrar contenido de los teléfonos celulares de Camila y su hermana Macarena.

En tanto, Alan Cañete, otro de los detenidos, es hermano de Cristian “Chapu” Martínez, responsable de la Asociación Civil “Todo Vuelve”, militante libertario cercano a cercano a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (ver recaudro).

A poco de trascender las detenciones, Ramón Dupuy, titular de la fundación implicada, la que lleva el nombre de su nieto, afirmó que no entendía los argumentos por los cuales la jueza había procedido a las detenciones y solicitó se "limpie la imagen de la asociación porque no tiene nada que ver". NOTICIAS se comunicó con la asociación pero se excusaron de brindar mayores declaraciones, aunque volvieron a remarcar que no tenían nada que ver con los detenidos. En un comunicado, el abogado pampeano José Mario Aguerrido, quien se presentó como único apoderado legal de la organización, afirmó: “La fundación no ha dado instrucciones de ningún tipo para intervenir en lo relativo a la investigación de la desaparición de Loan, más allá de su interés en la aparición con vida del niño”. “Tendrán que explicar entonces por qué todas estas personas vinculadas a ellos estaban en 9 de julio y algunos se presentaban de parte de la fundación”, replicaron desde Corrientes.

Revelaciones

Las nuevas detenciones volvieron a generar novedades en la causa. El avance del expediente sobre las actividades de las nueve personas ligadas a la Fundación Lucio Dupuy hizo que la causa principal presentara novedades. Versiones sobre romances y vínculos entre los implicados en la investigación abren nuevas hipótesis sobre la trama de encubrimiento que presenta la desaparición. En concreto, Camila, la prima de Loan, sería la amante de Carlos Pérez, actualmente detenido en el marco de la investigación y marido de María Victoria Caillava. El valor de la revelación de este affaire radica en que, mientras Pérez aún seguía en libertad, podría haber hablado con Camila y así direccionar su testimonio.

No es el único escándalo de sábanas que tendría implicancias en la causa. Laudelina, tía de Loan, y aún detenida, tenía al momento del hecho, un vínculo sentimental con Walter Maciel, efectivo de la policía también detenido por encubrimiento en el marco de la causa. Los vínculos cruzados entre los diversos acusados es hoy otro de los puntos principales que sigue la jueza Pozzer Penzo a fin de esclarecer cómo obró cada uno de los implicados en la desaparición de Loan. El paradero de Loan continúa siendo un misterio, pero los detenidos en el marco de la investigación suman ya 17. Hasta el momento ninguno ha aportado en sus declaraciones información de sustento para el avance de la causa. Sin embargo, las nuevas revelaciones cambiaron el aire. “El avance es significativo. Estaba todo en punto muerto y ahora pueden surgir nuevas cosas a investigar. Conocer el rol de los nuevos detenidos permitirá entender muchas cosas”, detallan desde Corrientes.