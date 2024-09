El camino de Nahir Galarza para llegar al programa de Susana Giménez

Se confirmó que Nahir Galarza será entrevistada por Susana Gimenez para su programa dominical. Constituído en el caso más emblemático de criminalidad adolescente por el cual fuera condenada a perpetua como única acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo perpetrado en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, Nahir, una vez más tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos, buscando seguir generando un cambio en la percepción pública para transformar su imagen de "villana".

En uno más de los giros inesperados a los que durante estos siete años nos tuvo acostumbrados este caso, Nahir Galarza, se presentará en el ciclo a través de una entrevista grabada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, y que vería la luz el domingo 6 de octubre, según dejan trascender desde la producción del ciclo. Esta aparición marca un hito en su proceso de reconstitución de imagen, un esfuerzo que busca generar empatía y contar su versión de los hechos que la convirtieron en protagonista de múltiples documentales, series y una película.

Desde su condena en 2018, Galarza ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Su historia, que ha capturado la atención de la opinión pública y los medios nacionales e internacionales se ha convertido en un fenómeno que va más allá del crimen. Durante el juicio, su defensa implementó una estrategia mediática que incluyó la figura de Jorge Zonzini, experimentado manager de medios que, además de oficiar como su vocero, también es autor de un libro que explora el lado B del caso titulado "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" ofreciendo una perspectiva alternativa sobre los eventos que rodearon el trágico suceso.

El enfoque inicial de la defensa fue resaltar la severidad de la condena, cuestionar la falta de perspectiva de género y la celeridad con que se la condenó, en tan solo seis meses, tapando arbitrariamente cuestiones que fueron apareciendo tras el fallo. A medida que avanzaba el proceso, tras la edición del libro de Zonzini y cuatro años de terapia intracarcelaria, se fueron rompiendo los pactos de silencio familares y Nahir junto a su madre acusaron ante la justicia al policía Marcelo Galarza de ser el verdadero ejecutor del homicidio del joven Pastorizzo. Fue allí que Zonzini declaró: "yo sabía que en algún momento Nahir iba a hablar y contar lo que anticipé en mi libro sobre su tortuosa vida infantojuvenil y los abusos intrafamiliares".

Y el paso siguiente fue su vinculación con las plataformas de streaming (HBO, Amazon, Paramount) y productoras cinematograficas de gran calibre que buscaban contar la versión sobre los hechos de la propia Nahir . La película protagonizada por Valentina Zenere, que dramatiza su historia, fue solo un paso en un camino hacia la búsqueda de una narrativa que el vertiginoso juicio no llegó a mostrar.

En relación a ello, el manager de medios, sostuvo "en 2018 el 95% de la ciudadanía no quería ver el detrás de escena de la connivencia familiar, social y judicial de un crimen que claramente no cerraba. Hoy, tras el libro, la película, la serie documental y haber logrado un encendido debate psicosocial en la opinión pública y las redes social las cosas cambiaron transformando este en el trabajo más contundente de control de daños que me ha tocado realizar".

Ahora, con la llegada de la entrevista en un programa de alto perfil como el de Susana Giménez, Nahir tiene la oportunidad de consolidar su relato y conectar con la audiencia de manera más directa. La elección de esta figura icónica de la televisión argentina, no es casualidad. Su programa atrae a millones de televidentes y ofrece una plataforma única para aquellos que buscan visibilizar su historia. Galarza espera que, al contar su versión de los hechos, pueda generar un cambio en la percepción pública y lograr una mayor empatía hacia su situación.

En la preparación para esta entrevista, se ha trabajado en cómo presentarse ante la cámara y en cómo articular sus pensamientos de manera que resuenen con el público. Así mismo, este suceso de prime time estelar, llega en el momento que tras la negativa de la Corte Suprema de la Nación de estudiar su fallo a perpetua, amparándose en el Art. 280, sus letrados, José Ostolaza y Pablo Sotelo presentaron el Recurso "In Extremis" y la reserva federal internacional para continuar la batalla judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la justicia entrerriana de los convenios internacionales firmados por nuestro país en materia de "Violencia de Género y Protección de la Mujer" (Belem Do Pará, 1994).

A lo largo de los años, Galarza, ha sido testigo de cómo su historia ha sido interpretada por otros, desde documentales hasta dramatizaciones, y ahora busca apropiarse de su narrativa. Este proceso no solo implica compartir su versión de los hechos, sino también explorar las emociones y las experiencias que la llevaron a ese fatídico día en diciembre de 2017.

En relación a las expectativas sobre la nota televisiva en manos de Susana Gimenez, Jorge Zonzini, sostuvo que "con Nahir no hay red ya que es un perfil vulnerado por su propia familia, abandonada por sus amigas y sometida a un linchamiento mediático y social sin precedentes que sumado al resultado de sus pericias psicológicas y psiquiátricas y a siete años en cautiverio puede surgir algo inesperado, inclusive, que ella exculpe a su padre y por su dependencia afectiva vuelva a incriminarse". "El tema de la salud mental y la criminalidad en la televisión fascina pero no siempre logra dejar un mensaje clarificador".

Con esta entrevista, Galarza espera no solo defender su inocencia, sino también humanizarse ante los ojos del público. Este movimiento puede considerarse parte de una tendencia más amplia en la que los acusados de crímenes mediáticos buscan rehacer sus imágenes y contar sus historias desde otra perspectiva. La de Nahir Galarza es, sin duda, un reflejo de las complejidades del sistema judicial, de adolescentes como chivos expiatorios de farsas familiares y de la percepción pública sobre el crimen, la juventud y la culpa

por R.N.