El sueño de un bloque político que rompa con la tradicional polarización

La política argentina está en constante reconfiguración, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, parece estar en el centro de un posible nuevo armado que busca desafiar los alineamientos tradicionales del peronismo y La Cámpora. Luego de años de tensiones internas con el ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Zamora ya no quiere seguir en un espacio que lo esmerila, y busca aliados que lo acompañen en su intento de crear una tercera vía. Esta semana, una foto compartida con el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio mucho de qué hablar sobre las posibles alianzas que podrían redefinir el escenario político bonaerense.

Zamora, que lleva años al frente del Municipio de Tigre, ha sufrido de primera mano la interna peronista en su distrito. La influencia de Sergio Massa, su antecesor en el distrito, ha sido un obstáculo constante para el intendente, quien ha visto cómo su autonomía se vio cada vez más limitada por la presión del massismo y La Cámpora. Con el paso del tiempo, la relación entre Zamora y Massa se fue deteriorando hasta llegar a un punto de no retorno. El intendente, que alguna vez fue un fiel aliado, ahora busca desprenderse de ese vínculo político y, según sus allegados, está decidido a buscar otros aliados.

Esta ruptura con Massa y el sector kirchnerista ha abierto la puerta a nuevas posibilidades para Zamora, quien ha estado tejiendo una red de contactos con otros actores políticos que también se sienten incómodos en sus propios espacios. Intendentes del conurbano enfrentados con La Cámpora de Máximo Kirchner y descontentos con la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, podrían seguir el mismo camino que Zamora. Estos "barones" del conurbano, tradicionales líderes territoriales del peronismo, están buscando alternativas para no quedar atrapados en la disyuntiva kirchnerista que propone Cristina Fernández para la interna del PJ.

Uno de los nombres que ha aparecido con fuerza en este rearmado es el de Horacio Rodríguez Larreta, quien parece estar dispuesto a tender puentes con sectores del peronismo que, como Zamora, se sienten distanciados de los principales líderes de UXP. La foto que ambos compartieron en el marco de un evento cultural y urbanístico en Tigre ha sido leída como un indicio de futuras colaboraciones políticas. Aunque el encuentro fue oficialmente parte del ciclo de charlas "Ciudades Futuras", donde se abordaron problemáticas relacionadas con el urbanismo y el desarrollo territorial, el gesto tiene un claro trasfondo político.

En este contexto, no sorprende que otros actores también estén observando con atención los movimientos de Zamora. Facundo Manes, del radicalismo; Florencio Randazzo y Diego Bossio, con un perfil más independiente, y Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y también un ex aliado de Massa, han mantenido reuniones con el intendente de Tigre en los últimos meses. Todos ellos representan figuras que, aunque distantes entre sí, podrían converger en la construcción de un espacio alternativo a Unión por la Patria y el disuelto Juntos por el Cambio.

El nombre de Rodríguez Larreta, además, ha sido clave en esta posible tercera vía. El ex alcalde porteño, que ha buscado posicionarse como un referente de la moderación dentro de un PRO cada vez más alineado con Javier Milei, podría aportar el volumen político necesario para que este armado gane visibilidad a nivel nacional. A esto se le suma la posible inclusión del sector de la Unión Cívica Radical (UCR) liderado por Martín Lousteau, quien también ha mantenido una relación cercana con Larreta y podría ser un socio clave en la construcción de este nuevo espacio. La confluencia de actores del peronismo no kirchnerista, el radicalismo y el PRO podría dar lugar a un bloque político que rompa con la tradicional polarización.

El evento en el que se vio a Zamora y Larreta juntos, que tuvo lugar en el Museo de Arte de Tigre (MAT), fue la excusa perfecta para una foto que ha sacudido el tablero político. Bajo el ciclo de charlas "Ciudades Futuras", organizado por el Municipio, se abordaron diversas problemáticas sociales a nivel local, provincial y nacional, con el urbanismo como eje central. Junto a Rodríguez Larreta y Zamora, también participaron del evento el fundador de Consultatio y Nordelta, Eduardo Costantini, y el presidente de la Cámara de Desarrolladores de Tigre, Martín Palma.

"Mediante estos encuentros aspiramos a tener el diseño de lo que denominamos la 'Tercera Transformación de Tigre'. La articulación público-privada es el elemento central de distintas políticas que lleva adelante el Municipio", subrayó Zamora, dejando en claro su enfoque en el desarrollo territorial, pero también, quizás, insinuando un nuevo rumbo político.

Rodríguez Larreta, por su parte, también elogió la importancia de la planificación y el consenso entre diferentes fuerzas políticas. "El urbanismo requiere de políticas de Estado que se mantengan en el tiempo y es muy importante que haya consenso previo entre diferentes fuerzas políticas", afirmó, resaltando la relevancia del evento. Este ciclo de charlas, que tiene como objetivo principal debatir los desafíos futuros de las ciudades, ha servido como plataforma para un encuentro que podría marcar el inicio de un nuevo espacio político en la Argentina.

por R.N.