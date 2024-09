Cómo funciona el blanqueo de Sofía Clerici y cuánto tendría que pagar 

Hace unos meses la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos en el país y en el exterior, comúnmente llamado blanqueo de capitales. En la norma hay ciertas personas que no pueden ser parte de este programa por diferentes motivos.

Quienes hayan ejercido cargos públicos en los últimos diez años, ni sus cónyuges, padres, hijos o hermanos no podrán ingresar al régimen. Para el resto, la AFIP reglamentó que se pueden regularizar hasta 100.000 dólares que no hayan sido declarados. Los montos mayores podrán acceder al esquema, pero deberán ingresar antes del 31 de diciembre del 2025 o que se destinen a inversiones determinará el Ministerio de Economía.



Se podrá acceder desde el 18 de julio hasta el 31 de marzo de 2025, ambas fechas inclusive a través del portal "Régimen de Regularización de Activos Ley N.º 27.743″ en la página web de AFIP y completar el formulario F.3320. Si se regulariza dinero en efectivo, deberá depositarse en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, que ya reglamentó el Banco Central. En este caso, la fecha límite para hacerlo es el próximo 30 de septiembre de este año.

En octubre del año pasado, durante un allanamiento, a Sofía Clerici se le encontró 569.911 dólares, dos millones de pesos y miles de pesos uruguayos, también objetos de valor. En ese momento, el juez federal Ernesto Kreplak emitió la orden de requisa de la residencia de la acompañante del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por la causa de lavado de dinero, en el que están imputados el dirigente peronista, la conductora Jésica Cirio y la mencionada modelo.

En su cuenta de la red social X, el periodista Carlos Burgueño compartió un hilo en el que se conjetura cuánto debería pagar Clerici a la AFIP en caso de adherirse al blanqueo propuesto por el gobierno libertario. “No tiene investigaciones abiertas por la Unidad de Información Financiera (UIF). No está acusada o investigada de delitos como lavado de activos y la financiación del terrorismo. No hay pruebas de esto. Declaró una actividad que no está regulada ni, obviamente, gravada”, destacó el reportero de Perfil.com

"Quiere, con derecho, celeridad de la justicia porque se vence el plazo para pagar menos penalidad (5%), por los montos que superen los 100.000 dólares. Como se le incautaron unos U$S 600.000 dólares, debería pagar 5% de 500.000 dólares. Esto es, unos U$S 25.000”, destacó Burgueño y añadió: “Le quedarían 575.000 limpios y blanqueados. Para gastarlos en lo que quiera. Los otros bienes incautados (carteras, joyas, etc.) se calculan aparte. Y se suman también desde los 100.000 dólares. ’Para estos casos también está el blanqueo’, nos afirmó un funcionario con firma”.