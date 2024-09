La agente inmobiliaria acusada por Milei le da las gracias: "Tengo 8 visitas agendadas para esa casa"

Karina Jacobian, la agente inmobiliaria en el centro de la reciente polémica con el presidente de la Nación, Javier Milei, respondió con sorpresa y humor ante el anuncio de una posible demanda por parte del mandatario. Todo comenzó tras la publicación de un video promocional en sus redes sociales, donde usó el nombre de Milei como gancho de venta para una propiedad en el barrio privado Cardenal del Monte, en General Rodríguez.

"Casi me infartó la noticia"

En una entrevista con radio Delta 90.3, Jacobian expresó su asombro por la reacción del presidente: "Casi me infartó la noticia de que Javier Milei me iba a demandar". La controversia surgió luego de que una cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) compartiera el video bajo el título "Milei puso a la venta su casa en Cardales", generando confusión entre los usuarios y, finalmente, la respuesta de Milei, quien afirmó que iniciaría acciones legales. "La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video", escribió el presidente en su cuenta de X.

Jacobian, sin embargo, defendió su estrategia publicitaria y aclaró el malentendido: "El video dice 'hasta Milei se quedaría', es una estrategia. Nunca dice que es suya. Fue un hook de venta que evidentemente funcionó". La agente, de 52 años, explicó que su intención era atraer la atención hacia la propiedad, una casa de $265 mil dólares que, según ella, está a un precio conveniente en un momento de recuperación del mercado inmobiliario: "Esa casa está barata porque las propiedades hoy están baratas y es momento de comprar".

"Si me ayuda a vender la casa, mejor"

A pesar de la amenaza de una demanda, Jacobian no parece preocupada. Con tono distendido, la agente bromeó: "Si me ayuda a vender la casa, mejor; lo necesito". También comentó que la polémica ha incrementado el interés por la propiedad: "Hay un montón de gente que sí me pregunta por la casa. Mañana tengo 8 visitas agendadas para esa casa y los dueños están felices".

La agente reconoció que, tras la publicación del video, ha recibido críticas, especialmente por su edad y estilo juvenil: "Tengo mucho hate con gente que me critica por mi edad", pero también señaló que su estrategia está inspirada en técnicas de marketing más comunes en Estados Unidos: "Este tipo de video se hace más en Estados Unidos y acá no están tan acostumbrados".

"Nunca dije que la casa fuera de Milei"

A pesar del revuelo, Jacobian sigue adelante con su trabajo. La casa en cuestión, que cuenta con un amplio living comedor, tres habitaciones, quincho y una pileta con playa húmeda, sigue en venta. "La casa es hermosa, soñada", aseguró la agente, quien espera que la exposición mediática acelere la venta. Entre risas, agregó: "Si todo esto me ayuda a venderla, le pago una comisión a Milei".

Por último, Jacobian reflexionó sobre el impacto de la polémica en su carrera: "Sé que usaron esto políticamente, y yo no tengo una ideología particular". Además, destacó que aunque no lo votó, la gestión del propio Milei ha impulsado el mercado inmobiliario: "Gracias a Milei y los créditos hipotecarios comenzó a repuntar". Con una mezcla de incredulidad y humor, Karina Jacobian enfrenta este inesperado cruce con el presidente, sin dejar de lado su objetivo principal: vender la propiedad en cuestión.

por R.N.