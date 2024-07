Fama súbita: standaperos 2.0

En algunos rubros, el avance de la tecnología y las nuevas costumbres alteraron el orden de los factores, aunque no el resultado. En lo que respecta al mundo del espectáculo, ese camino del héroe de pasar de un show en un sótano para cuatro personas a llenar teatros ya no corre más. Y mucho menos la figura del cazatalentos que iba por la noche porteña buscando personajes histriónicos que puedan relucir en televisión. Podríamos mencionar El Parakultural que en los 80 fue una usina de talentos como Urdapilleta, Verónica Llinás y Humberto Tortonese, pero queda para los libros de historia, no para una nota.

En la actualidad todo es mucho más directo. Un humorista se abre una cuenta de Instagram o TikTok, viraliza algún contenido ingenioso y obtiene así su esperado éxito virtual, para pasar directamente a los grandes teatros. La difusión de su show es otro video que indique dónde, cuándo y cómo conseguir las entradas y listo, teatro lleno al menos por un par de funciones. Y no cualquier teatro, sino prestigiosas salas como Paseo La Plaza, Picadero y hasta el Gran Rex o el Ópera.

Uno de los casos más destacados en el último tiempo fue el cordobés Pablo Albella, quien inició este recorrido haciendo videos sobre las vicisitudes cotidianas que viven las personas de 30 años. Con más de un millón de seguidores en Instagram y 381 mil en TikTok, su humor blanco se multiplica entre los treintañeros que se reconocen en cada detalle. Su show “Hola +30” está de gira por todo el país y es una verdadera sensación.

Si Albella apunta a los treintañeros, Luciano Pedra recrea un mundo para los cuarentones. Sus videos sobre desencuentros amorosos y conquistas fallidas a modo de manual de autoayuda lo llevaron directamente a los escenarios con su obra “Incompatibles”, con la cual se posicionó como uno de los humoristas más efervescentes del momento.

El caso de Pablo Cordonet no fue tan abrupto pero influyó la pandemia para que su arte se haga viral. Actor y directivo del icónico centro cultural de Banfield, Teatro Ensamble, el encierro y la necesidad creativa lo motivaron a realizar videos que terminaron viralizándose para mitigar el padecimiento que sufría la población. Sin más prensa que su información de perfil, colgó el cartel de localidades agotadas con su show “Metaverso” en plena avenida Corrientes.

Julián Bellese es otro humorista que ya había transitado muchos escenarios pero no de la manera masiva que le generó su TikTok. Su originalidad al hablar de las cuestiones sociales lo catapultó a los escenarios de todo el país, incluso con presentaciones en Montevideo, Santiago de Chile y Lima.

Autodidactas, emprendedores y creativos, los humoristas de las redes llegan al público de manera directa, sin intermediarios ni padres artísticos. Características del espectáculo 4G.