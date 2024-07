La vuelta del reality Wanda Nara

El presente de Wanda Nara es una verdadera incógnita. Y no solo para los medios que la rastrean como perros cazadores a sus presas, sino incluso para ella. Es que aunque se muestre segura, exitosa y súper empoderada en sus redes sociales, hay varias cuestiones que la tienen a maltraer porque no terminan de definirse.



El principal punto de conflicto es la reciente separación de su marido Mauro Icardi, quien hace unos días volvió a Turquía para ponerse nuevamente a disposición de su equipo Galatasaray. Según allegados a la pareja en crisis terminal, el futbolista se muestra absolutamente desencajado y no reconoce el muro de silencio que le puso Wanda, que ya no responde a sus reiterados llamados y hace caso omiso a sus muestras de cariño. Lo cierto es que Wanda se habría cansado de descubrir al goleador en sus conquistas extramatrimoniales y está decidida a dar vuelta la página para poner el foco principal en su salud, carrera y familia, si por ello se entiende a sus cinco hijos, tres de la gestión López (Valentino, Constantino y Benedicto) y dos de apellido Icardi (Isabella y Francesca).

A su vez, cuando se aquieten las aguas y de por iniciados los trámites de divorcio, rumbeará hacia nuevos horizontes sentimentales. Obviamente que candidatos no le faltan y por ello abrió una nueva cuenta de Instagram semiprivada llamada "@WandaBadBitch" donde para ser aceptado como seguidor hay que pasar por un filtro no muy riguroso. Mientras tanto, se la volvió a ver muy acaramelada con el cantante L-Gante en el boliche de Palermo, Black Cream. Ella perjura que son solo amigos, él no puede más que aceptar su lugar en el mundo Wanda pero muchos testigos afirman haberlos visto besarse apasionadamente más de una vez, cuando en los VIPs que frecuentan bajan las luces y los celulares no divisan el objetivo.



En la vida de Wanda siempre hay dos versiones sobre todo, la real y la que ella filtra por sus íntimos y mismo en sus redes sociales. Ahora se rumorea que en realidad su separación es toda una campaña de promoción aprovechando que Icardi debía volver a Europa para iniciar la pretemporada con su equipo, y sí o sí se iban a separar físicamente.

Pero lo cierto es que Wanda jugó fuerte y publicó en su Instagram oficial con más de 16,9 millones de seguidores, un comunicado tan frío como contundente: “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro… Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros... Gracias por el respeto”. Al parecer, esta crisis es la final y definitiva.

Sinceramiento fiscal

En cuanto a lo legal, el inicio de los trámites de divorcio estará supeditado al arreglo interno que hagan las partes, caso contrario emergerá la cintura de su abogada y amiga personal, Ana Rosenfeld, para destrabar un tire y afloje que incluiría dos propiedades en el edificio Chateau Libertador, un departamento en Milán, una mansión en París, autos de alta gama, caballos de carrera y millones de dólares en diversas cuentas, además de contratos firmados en conjunto. Afuera del litigio quedó la casa del barrio Santa Bárbara en Tigre, la cual Nara había recibido tras un juicio que le ganó a su ex marido Maximiliano López por falta de cumplimiento en la cuota alimentaria de sus hijos.





Pronunciado su actual estado sentimental, otro punto que conflictúa a la conductora y modelo es su carrera musical, la cual no termina de explotar. Sus números así lo confirman. Cuando sus colegas, Emilia, La Joaqui, María Becerra y Tini Stoessel por poner algunos ejemplos, oscilan por tema las 10 millones de reproducciones por mes, ella aún no supera los cinco millones de views con ninguna de sus canciones, a saber “BadBitch”, “O Bicho Vai Pegar” y “Money”, entre otras.

Y su fracaso más estrepitoso fue su declaración de amor cantada a Mauro Icardi con video incluido, hace dos meses con la balada “Amor Verdadero”, la cual pasó con pena y sin gloria por las plataformas musicales YouTube y Spotify. Ahora vuelve al ruedo con su nueva canción “Ibiza”, donde en el video se la ve disfrutando del sol, el mar y los tragos ibéricos junto a su hermana Zaira. En el estribillo, no pierde oportunidad y dispara contra Eugenia "China" Suárez con la frase “¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?”.

Cabe destacar que la ex "Casi Ángeles" tuvo un affaire inconcluso con Icardi que marcó un verdadero antes y después en la pareja, además de emular a la ex conductora de "MasterChef", publicando el mes pasado la canción “Llora como un arrepentido” junto a L-Gante. Si hoy Wanda protagonizara su propia película, "La China" sería la villana principal.

Futuro incierto

Lo último que altera los planes de Nara y no la deja fluir con su marca de cosméticos "Wanda" y sus diversos y plurales canjes que publica constantemente en sus redes sociales, es saber que su agenda y, por ende, vacaciones en Brasil, dependen pura y exclusivamente de cómo le vaya a Marley en su nuevo programa “Survivor”.

Sucede que si el nuevo reality de Telefe no funciona en cuanto al rating, se adelantarían las grabaciones de “Bake Off” y así, todos sus planes quedarían postergados. Hoy por hoy, la única certeza en el mundo de la Nara más famosa, es que su contrato con el canal de la familia la tendrá como máxima figura del programa de cocina, el cual conducirá junto a Damián Betular y un jurado que aún está por definirse. “En teoría debería estar al aire en septiembre u octubre de este año pero todo puede cambiar y tal vez haya que adelantarlo o grabarlo y esperar cuándo ponerlo al aire”, dice desde Warner Media, la productora del envío.





A su vez, Wanda continúa con su control mensual en Fundaleu para tratar su cuadro de Leucemia Mieloide Crónica, al cual está respondiendo de la manera más satisfactoria. Diagnosticada en julio de 2023, hasta hace unos meses alternaba su tratamiento entre Argentina y Turquía, pero en las últimas semanas definió un plan junto a su médico de cabecera Dr. Alfredo Pavlosky para que de ahora en más solo se lo realice en la sede de Recoleta.



Por ahora Wanda le prende velitas a Marley para que el rating lo acompañe y ella pueda continuar tranquilamente sus vacaciones en Brasil juntos a sus hijos. En su agenda está repensar varios ítems: su música, su parte del divorcio y el perfil del corazón al que le abrirá la puerta del suyo.