Faustino Oro: volver al nido

Con sus auspiciosas victorias frente a los mejores jugadores del mundo, Faustino Oro -con tan solo 11 años- se convirtió rápidamente en la mayor promesa del ajedrez argentino. Un comienzo de 2024 muy movilizante para la familia Oro, ya que tanto su madre Romina como su padre Alejandro creyeron que lo mejor era irse de su natal barrio porteño de San Cristóbal a vivir a Barcelona, para que su hijo no tenga que pasar por el estrés de kilométricos viajes hacia España, donde se realiza la mayor cantidad de torneos durante el año. Con esa estrategia geográfica planeada por sus progenitores, el pequeño Faustino ya era el nombre recurrente para publicitar los prestigiosos torneos del momento.



Aunque el entusiasmo estaba a tope, la realidad indicaba que los logros de Faustino no iban en paralelo con los de sus padres. A las pocas semanas de establecerse en la Península Ibérica, el pequeño logró el récord de convertirse en el Maestro Internacional más joven de toda la historia del ajedrez con tan solo 10 años, 8 meses y 16 días; pero tanto Romina como Alejandro Oro no hacían pie en lo económico, gastándose los ahorros y no pudiendo conseguir trabajos que estén a la altura de los egresos que generaban las giras de su hijo. Pasados once meses de no conseguir sponsors ni apoyo del gobierno argentino, la familia puso fin a su sueño europeo y volvió al país donde reconfigurarán la estrategia para que el niño continúe en su ascendente carrera ajedrecística ya con Argentina como centro de operaciones.

Actualidad

Faustino y su familia pasaron la Nochebuena y Navidad en un hotel de Nueva York a la espera del Mundial de Ajedrez que se está disputando en esa ciudad entre el 26 y 31 de diciembre.



Para esta segunda etapa de “Chessi” (mezcla de Messi y “Ches”, ajedrez en inglés), la familia rediseñó un plan que incluye la contención psicológica del pequeño, quien nunca se halló en un país lejos de sus familiares directos y amigos del primario. Contactaron al empresario Daniel Rabinovich (gerente de Mercado Libre) que junto a sus socios le darán mecenazgo al ajedrecista para que pueda viajar desde Buenos Aires a los torneos más importante del mundo y que le aporten los puntos para ascender en el ranking mundial hoy liderado por el noruego Magnus Carlsen, de 34 años, a quien Faustino ya derrotó una vez en una partida relámpago.



La travesía española no salió como esperaban por problemas de ciudadanía, falta de apoyo y demás etcéteras, pero internamente saben que Faustino, otra vez de local, recuperará la alegría que lo convirtió en el ajedrecista argentino con más proyección a nivel internacional.