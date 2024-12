Nuevo formato: Tinelli en modo reality

Si la tabla de salvación para los cantantes que pierden la inspiración son los discos “Grandes éxitos” y para los actores son las giras teatrales por el interior del país, para las celebridades son los realities con su propia familia. Una fórmula que no tiene prestigio, que los expone de la manera más inverosímil, pero que, curiosamente, les genera grandes dividendos. Así lo hicieron los Montaner con su serie homónima para Disney+, Sylvester Stallone y Carolina Ardohain para Paramount+ y ahora el propio Marcelo Tinelli para Prime Video. Una apuesta audaz con la que el conductor planea volver a las primeras planas, aunque le cueste su credibilidad e impostada intimidad.



A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria ininterrumpida, Tinelli fue mostrando a cuentagotas su mundo más personal en las revistas del corazón. En sus portadas y páginas, el ex columnista de Alberto Badía en los '80 dejaba ver el nacimiento de todos sus hijos, amores, desamores y proyectos personales. Sin embargo, con esta propuesta, el conductor da un paso más allá, al exponerse frente a una cámara que no corta para ir a una tanda o, según propone públicamente la familia, que no haya una edición de la realidad o una sobreactuación hogareña, lo cual suena poco creíble.



Con fecha de estreno para el viernes 17 de enero de 2025, la serie -dividida en ocho capítulos de un poco más de 30 minutos, que estará disponible en más de 240 países- presentará la cotidianidad de Tinelli cuando se junta con sus hijos, por orden de aparición: Micaela, Candelaria, Juanita y Lorenzo, más el agregado de Luciano “El Tirri”, su flamante novia peruana Milett Figueroa y allegados como su ex pareja Soledad Aquino, y sus yernos Coti Sorokin y el futbolista Lisandro López. Vale destacar que, por decisión propia, su hijo Francisco desistió de ser de la partida manteniéndose solamente como invitado en contadas ocasiones.



Estructura. El reality está dividido en dos tópicos narrativos muy marcados. Por un lado el armado, la antesala y la celebración de la boda celestial entre Candelaria y Coti en Punta del Este, donde tiene su mansión la familia Tinelli. Y por el otro, la presentación de la integrante más nueva, la actriz y pareja de Marcelo, Milett Figueroa, y lo que genera en sus hijas que una bella y extrovertida mujer se cuele en un engranaje tan intimista de manera inmediata.



“Entendemos que los consumidores buscan historias y talentos únicos que resuenen localmente. Confiamos en que 'Los Tinelli' será bien recibida ya que el público podrá ahondar de manera más profunda en los integrantes de esta familia, a los cuales siguen en las redes y en la vida pública”, dice Camila Misas, productora del departamento Originales locales de la plataforma global Prime Video.



Para conocer el origen del proyecto hay que remontarse al Mundial de Qatar 2022, cuando el conductor y ex gerente artístico de América TV expresó su intención de mostrarle su vida al público que lo acompañó toda su vida de la manera “más auténtica y sin filtros”. Un prototipo que puso en práctica en la última Copa América junto a su primo “El Tirri”, pero que duró solo una emisión. Allegados a la productora LaFlia reconocen a NOTICIAS que la falta de un guion y el lugar donde se jugó la competencia -Estados Unidos, que no da lugar a la improvisación y donde Marcelo es un ciudadano común y corriente- les jugo una muy mala pasada. No sucedería lo mismo bajo el ala de los directores de Prime Video.



Por su parte, Juan Manuel Martínez Medina, realizador y showrunner de la plataforma, reconoce: “Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Qatar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”. Y agregó: “En 'Los Tinelli' van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.



Villana invitada. El reality comienza en la lujosa residencia de Punta del Este, Uruguay, donde la familia realiza los preparativos de lo que será el casamiento de Candelaria y el reconocido músico Coti Sorokin, mostrándolos a todos ellos vestidos para la ocasión, con los nervios lógicos frente a un acontecimiento de semejante magnitud sentimental y mediática. El conflicto, porque en toda historia televisada debe haber uno, se produce cuando Marcelo reconoce: “Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia Milett”, lo que generó el primer descontento entre sus hijos, quienes cuestionaron lo inoportuno de la situación. La protagonista de la velada, Candelaria, se defiende: “Me parece que antes debió haberlo hablado”, mientras su otra hija Micaela arremete: “Si yo conozco a una pareja y voy tres meses, claramente, no vengo a la casa de Uruguay”.



Primer cortocircuito que generó inmediatas tensiones entre los portadores del apellido Tinelli y la bella Milett y que irían aumentando en la cotidianidad de la convivencia. Cizañea Candelaria con poca espontaneidad: “Están todo el día chapando, me da asco”. Y aunque es una lucha desigual porque pareciera "Milett contra todos", las muestras de cariño de la reciente pareja incomodan sobre todo a la hija más grande, Candelaria, de 34 años: “Es un papelón, hasta es más chica que yo”, dice por Milett, de 32.



En “Los Tinelli” existe un comodín que viene a poner paños fríos a todos los problemas sanguíneos, si es que existen en la paradisíaca mansión que la familia tiene en Punta del Este. “El Tirri” es el humorista de la película. Sus intervenciones son para sacarle una sonrisa al espectador y descomprimir tensiones, aunque en cada una de ellas se note la mano de un director de cine. Otro salvavidas de un mar que por momentos se pondrá picado es Lorenzo (Lolo) -previa autorización de su madre Guillermina Valdés-, quien con sus 10 enérgicos años distrae de las cuestiones adultas.



Francisco “Tiki” Tinelli no será parte de la serie. El hijo de Marcelo y Paula Robles decidió hace varios años mantener un perfil bajo y dedicarse a la música como DJ y productor audiovisual, por lo que este nivel de exposición no hace más que contradecir sus intereses. Prueba de ello es su cuenta en Instagram con más de 600 mil seguidores, que no tiene ningún posteo más que las historias viejas. Incluso, en ellas muestra una estética encriptada entre arte y misticismo: poco primer plano y mucho objeto fotografiado con mensajes indirectos. Nada quedó de su breve paso por la actuación, de su anterior faceta de modelo y mucho menos de su mediática familia. Pero sin enojos ni rencores salió a explicar su actitud para con el reality: “No es fácil formar parte de esta familia en la que siempre pasan cosas, pero tampoco es imposible. Mi mamá siempre supo manejarse y eso a mí me dio mucha tranquilidad y soltura. No estoy en la serie simplemente porque me siento más cómodo detrás de la cámara, manteniendo mi vida privada en lo que es, privada”.



“Nosotros nunca hemos mostrado la intimidad de cómo convive nuestra familia”, confesó hace unos días Marcelo en una nota con Infobae. “Me parece que va a estar bueno desde ese lugar, para que los que nos vean sepan que somos una familia típica en la que hay encuentros, desencuentros y peleas, como en cualquier otra”.



Otro punto a tener en cuenta será la interacción que genere el contenido en redes y cómo responderán sus protagonistas ante la demanda del público. Según pudo averiguar NOTICIAS, los protagonistas estarían obligados a responder o replicar lo que la opinión pública debata en el campo virtual. Por lo que se supone que no faltarán esas editoriales protocolares de los Tinelli en sus cuentas de Instagram o X, defendiéndose de tal o cual actitud.



Marcelo perjura, en cada entrevista que realiza, que “nada de lo que se verá en el reality está guionado”. Que solo se trata de la vida real de siete personas bajo un mismo techo y que la apuesta está en captar, de la forma más verídica, la esencia misma de la convivencia. “Esto es lo que somos, no hay puesta en escena, es nuestra vida real”, concluye.

