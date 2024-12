No fue IA: la producción de fotos que Yanina Latorre desconoce

“La de la foto no soy yo”, disparó Yanina Latorre en televisión abierta sobre la tapa de NOTICIAS que la tiene como protagonista: “El éxito de la brutalidad”. Y siguió: “La foto es inteligencia artificial, la odio, revista Noticias me hubieran pedido una foto. Esa foto no recuerdo habérmela sacado”.

Pero fue un error: no era inteligencia artificial. Y sí era Latorre. ¿Yanina puede haberlo olvidado? Las imágenes corresponden a una producción realizada para una nota donde la chimentera ya pulía los modos que la llevaron después a la tapa: “Soy una provocadora profesional”, dice el título de aquella nota.

“Para mí es inteligencia artificial. Ese top no lo tengo, nunca lo tuve", insistió la periodista. Mientras uno de los panelistas de LAM le indicaba: “¿Esto es legal?¿Se puede hacer esto?”. “No sos vos”, decían sus compañeras. “Ni siquiera es tu cara”, completó el conductor Ángel De Brito. Pero acompañan esta nota las fotos realizadas en esa sesión por el fotógrafo de Perfil Juan Ferrari.

Latorre fue consultada por NOTICIAS para la realización de la nota. La entrevista se produjo telefónicamente y la panelista habló sobre el éxito de la brutalidad. "A lo largo de estos ya 15 años que laburo, empecé siendo yo y después lo fui exacerbando porque garpaba”, dijo. Y agregó: "Soy directa y me parece mejor así, decir lo que pienso sin filtro. No me gusta el que le tiene miedo al rebote o que dice las cosas por la mitad. Yo prefiero decir todo lo que pienso y largarlo. Pero no soy loca, me hago la loca".

La tapa de NOTICIAS, que tiene a Latorre como abanderada del clima de época, muestra el cambio de marea global que dio un giro copernicano en el terreno de la comunicación: la hipercorrección que dominó la última década está siendo desplazada por una incorrección ponderada.

Y aquellos que ayer eran cancelados hoy regresan triunfantes, en un vale todo que mezcla verdades incómodas y agradables al oido de audiencias decepcionadas, con el griterío, los insultos y la naturalización de la violencia.

“El éxito de la brutalidad” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana, con la imagen de Yanina Latorre como exponente de ese clima de época. Desde la tevé, el streaming y las redes -estos últimos los terrenos más fértiles para explotar el lenguaje molotov- corre los límites hasta lo impensable poco tiempo atrás; y espeja en la farándula un fenómeno que se apoderó de la arena política. Desde el presidente Milei, siempre suelto de insultos, a un amplio espectro ideológico que va de los golpes bajos verbales entre Grabois y Galperin, a las trompadas de Belliboni contra el libertario Fran Fijap.