Traders: los amateurs de la Bolsa

Que Argentina es un país impredecible no es ninguna novedad. Pero incluso así, con gobiernos que se contradijeron entre sí, hubo siempre un paradigma que se mantuvo inalterable y fue el modo en que los argentinos invertían sus ahorros: el “ladrillo”, los plazos fijos y la compra de dólares.

Sin embargo, este triángulo de opciones se pulverizó en los últimos años con la expansión de la tecnología, el ascenso de una generación más ambiciosa y la promoción de una nueva manera de visualizar el mercado, de forma más global y menos concreta. Invertir en la Bolsa de Valores se convirtió, así, en uno de los hobbies más importantes de aquellos que quieren agregarle a su sueldo un plus de ganancia. Lo que antes parecía para expertos, hoy es una realidad que encuentra su mayor número de usuarios en jóvenes de entre 20 y 30 años.

“El auge de los traders amateurs es generacional y está íntimamente ligado a la tecnología y a la irrupción de las billeteras virtuales. La combinación de estos factores es lo que hace que hoy chicos de veinte años a sus hábitos diarios le agreguen analizar el mercado de valores y así ganar un dinero extra”, afirma Virginia Porcella, periodista especializada en economía y autora del libro “Feminomics”.

Y agrega: “El concepto de cuenta remunerada fue la puerta de entrada para que los más jóvenes entiendan que la plata por sí sola genera plata”. A lo que hace referencia la especialista es a las empresas que brindan servicios de pago virtual en los que, por el solo hecho de depositar dinero en su cuenta, el usuario obtiene un interés diario de entre el 1 y el 5 por ciento. Y agrega Porcella: “Se llama ingreso pasivo, 'yo no tengo que hacer nada para generar ingresos'. Que es el concepto clásico del plazo fijo pero que para esta generación quedó antiguo porque es muy burocrático”.



Para ser trader se necesita un entendimiento cabal de cómo operan los mercados. En la actualidad, un usuario puede adquirir acciones, bonos y letras con tan solo una cuenta corriente vinculada a una cuenta comitente que le permita operar directamente con un broker o por sí solo, sin ningún intermediario, ya sea en moneda nacional o extranjera (dólar, euro, yen, libra).

Casos

Leonardo tiene 32 años, trabaja en una empresa de calzados. Desde hace dos años comenzó a estudiar el mundo bursátil y hoy se permite invertir entre 500 mil y 1 millón de pesos mensuales. “Empecé a leer y estudiar por curiosidad hasta que entendí que podía tener un ingreso extra. Primero vi videos en YouTube, después comencé a seguir en redes a los referentes del mercado y gracias a ellos entendí qué son y para qué sirven los bonos, las letras y los fondos comunes de inversión. Hice un curso muy importante en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y recién al año me animé a invertir mis primeros 100 mil pesos”.



Dentro del mundo de la Bolsa de Valores hay principios que todos deben saber. Primero, que no hay inversión sin riesgo y que la impaciencia y la necesidad de dinero líquido en el momento es contraproducente. Sobre ello hace referencia Sofía, asesora de moda de 37 años: “Invierto el dinero extra que no utilizo para el día a día. Hay que ser lo menos ansioso posible y dejar que el dinero corra. Yo opero con un broker argentino llamado 'Invertir On Line', que, al estar regulado por la Cámara Nacional de Valores (CNV), me da la seguridad de que mi dinero no va a desaparecer. Y la ganancia es relativa. Yo prefiero adquirir bonos de renta fija que me aseguran un retorno anual del 30 por ciento, mientras amigos míos prefieren bonos de renta variable que te da un 20 por ciento mensual pero el riesgo es mucho mayor”.

Desde siempre, el cine fue una fuente inagotable de películas que mostraban el ascenso -y en algunos casos también la caída- de los corredores de bolsa. Una de las pioneras fue “Wall Street” (Oliver Stone, 1987), mientras “En busca de la felicidad”, con Will Smith, mostraba el costado más tierno de la escalada personal. Pero, sin duda, “El lobo de Wall Street”, la pregnante versión de Scorsese, fue la que más fanáticos generó alrededor del mundo. Isaac Levy tiene 26 años y no duda en confesar cuál fue el motor de su interés por el mundo de las finanzas: “Ver el film de Leonardo DiCaprio, me cambió la cabeza. Porque, si bien me gustó lo que vi, entender el trabajo del protagonista de la historia en la vida real, Jordan Belfort, me hizo entender que, si uno es inteligente y audaz en sus pasos, puede progresar como con ningún otro trabajo”. A un año de recibirse de abogado, Levy detalla: “A mi tarea de trader bursátil le dedico de dos a tres horas por día de lunes a viernes. Entro a las páginas de la bolsa a las 11, que es la apertura, y cuando cierra, a las 17. A veces, si puedo, entro a media tarde para ver las tendencias y al final del día veo un resumen financiero que hacen algunos analistas en sus redes. La verdad es que, antes de jugar a la Play como mis amigos, prefiero ganar dinero, aunque no sean grandes sumas. Por ahora”.

En el mundo bursátil, los inversores amateurs pueden adquirir acciones de cualquier tipo de empresa. La accesibilidad a las mismas dependerá de la cantidad de dinero que estén dispuestos a invertir en ellas. En el último año, las acciones de las firmas argentinas dieron mucho rédito, mientras que las extranjeras mantuvieron su habitual fluctuación. Metrogas, Galicia, Edenor y Banco Macro son las argentinas más buscadas. Porcella es contundente: “El mejor consejo es no invertir en lo que no se entiende. Cuanto más control se tenga del mercado, menos será el riesgo a perder. Hay que saber leer una acción, un bono público. Y cuando se pierde dinero, hacer una lectura de ello para no repetir el error”.

Lejos de ser adictiva como lo es el juego online, la inversión bursátil se popularizó. Según sus protagonistas, las claves son la paciencia y el conocimiento analítico de la macroeconomía.