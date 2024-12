Ataque en las redes: bullying a las botineras

El 18 de diciembre del 2022, en Qatar, un puñado de jugadores de fútbol se ganaron para siempre la admiración, el respeto y el cariño incondicional de la patria argentina futbolera. Lionel Messi por fin levantaba la ansiada Copa del Mundo y por ello, todo ese grupo que había hecho las veces de sostén, pasaba a categoría de intocable. Quien osara contradecirlos se ganaría el inmediato odio de los barrabravas virtuales y padecería, con o sin razón, todo tipo de insultos y ataques en las redes sociales. Así lo sufrieron, entre otras, Tini Stoessel, Camila Mayan y Valentina Cervantes, las respectivas ex parejas de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Es que el fanático futbolero no entiende de razones y, aun siendo seducidas y abandonadas, los haters descargan contra ellas la ira con frases injustificables como “algo habrán hecho” o “se lo merecen”.

Culebrón rojo

Si algo no caracteriza al futbolista argentino promedio es su prolijidad a la hora de entrar y salir de relaciones amorosas. Así fue el caso de Alexis Mac Allister, quien seis días después de consagrarse campeón del mundo le puso fin a su noviazgo de cinco años con Camila Mayan para ponerse en pareja con su amiga de la infancia Ailén Cova. Por tal inoportuna ruptura, la joven influencer de 25 años transcurrió una penosa Navidad y regresó al país donde inició acciones legales contra el jugador para conseguir una recompensa económica por los años en los que estuvieron juntos y él creció económica y futbolísticamente, mientras ella se estancó como ama de casa debido a que él no la dejaba trabajar.

Cuando la demanda se hizo pública, la cuenta de Instagram de Mayan se llenó de mensajes ofensivos que la invitaban a ponerse a trabajar y no a vivir del futbolista. Desde “agarrá la pala” y “sos una resentida”, hasta comentarios sobre su cuerpo y color de piel, Mayan fue víctima de bullying tanto por parte de la platea masculina como femenina. Según allegados a la actual modelo, su pedido económico es un porcentaje de todo el ingreso que tuvo el 20 de Scaloni entre el 2017 y el 2022, incluido el premio de AFA por la obtención de la Copa del Mundo. El monto llegaría a las siete cifras y en billetes norteamericanos. Aunque ya pasaron dos años, no pasa un posteo en redes donde no reciba el desprecio de un público que enaltece la figura del “Colorado” y menosprecia su trabajo como influencer.



Otro argentino que tras su consagración dio una sucesión de pasos en falso en el amor fue Enzo Fernández. Se consagró campeón del mundo estando en pareja y, tras ser vendido al Chelsea en más de 121 millones de dólares, los aires de Casanova se le subieron a la cabeza. Hace unas semanas, y tras varios rumores de separación e infidelidades, anunció en redes que la relación con Valentina Cervantes, su pareja de seis años y madre de sus dos hijos, llegó a su fin. Ahí comenzó a traslucirse una supuesta infidelidad previa que reconoció el último fin de semana cuando hizo un gol para su equipo y lo festejó con la mano en su oído como si fuera un teléfono, en claro guiño a la cantante Nicki Nicole, con quien estaría iniciando un romance. Cabe destacar que una de las canciones más conocidas de la hip-hopera argentina se titula “Llámame”. Luego de esa secuencia, Fernández -bien asesorado- limitó los comentarios en sus redes sociales y nadie pudo escribirle. No así su ex Cervantes, quien recibió mensajes donde justifican al padre de sus hijos y dicen que debe vivir su vida, libertad y juventud como prefiera. Inédito e injusto.

Inseguridad europea

Quien también sufrió la embestida anónima de los fanáticos de la Scaloneta fue la modelo Carolina Calvagni, quien hizo pública su separación momentánea de su pareja Nicolás Tagliafico porque decidió irse de Francia a Holanda luego de sufrir dos intentos de robos en su casa de Lyon, en el mismo momento en que su marido estaba jugando para su club Olympique. La empresaria explicó que el año pasado les intentaron robar dos veces y que gracias a su perra los delincuentes no entraron en su hogar. Por ello Calvagni en la actualidad vive en Ámsterdam, donde continúa con sus negocios textiles. Y aunque parece tener motivos más que válidos, fue muy criticada por los medios franceses y por los ciudadanos galos que multiplicaron sus comentarios asegurando que Holanda es de las ciudades más inseguras de Europa y que no olvide que Argentina es “tierra de indios”.

Desde el entorno de Julián Álvarez aseguran que las riendas de la pareja las lleva su novia Emilia Ferrero y que la clave de la excelsa carrera que está haciendo el ex jugador de River Plate se debe a que ella controla de muy cerca sus pasos. En el último tiempo, medios de Inglaterra y Portugal aseguraron que el actual delantero del Atlético Madrid había comenzado una relación con la ex actriz porno de origen libanés, Mia Khalifa. Frente a tales rumores, desde la cuenta del campeón del mundo migró una foto de la feliz pareja titulada “Te amo”, para así despejar cualquier versión de separación. Sindicada por sus fans como “la novia tóxica”, Emilia Ferraro desestima el ciberataque porque, ante cada una de sus publicaciones, el primero en responderle es su enamorado con un contundente aunque algo repetitivo “te amo”.