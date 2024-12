El boom del placer como consumo

El trazado que le daba a la Buenos Aires su aspecto icónico de ciudad clásica fue barrido por la pandemia. Y entre los cambios más vistosos, la aparición de bares al paso, los mini markets y la casi desolación del microcentro, hubo un rubro que pasó a primer plano, exhibiendo sus vidrieras con total orgullo: los sex shops. Lo que antes solo se encontraba en las galerías más inhóspitas, casi en la ilegalidad, hoy aparece en espacios de lujo que reciben todo tipo de público, siempre que sean mayores de edad. En los últimos años se dieron dos curiosidades: una firma del rubro llegó al shopping Alto Palermo y otra fue considerada la mejor tienda para adultos del mundo, galardón otorgado por XBIZ Europa Awards 2024.



Consultado por NOTICIAS, Miguel Ángel Huarte, dueño de la hegemónica marca Buttman, teoriza: “Hubo un cambio de paradigma, el rubro fue evolucionando. Arrancó a fines de los 90 como 'porno shop' y el 80 por ciento de los productos que ofrecíamos eran películas condicionadas, alquiladas en su totalidad por hombres. Cuando todo ese material pasó a Internet, el local pasó a ser un 'sex shop' con el 60 por ciento de juguetes eróticos y el 40 por ciento de DVDs. Pero el espacio ya estaba acondicionado para un público femenino”.



Autosatisfacción. Una bisagra en el segmento de los productos para adultos fue la pandemia y la imposibilidad de estar en contacto con las parejas que no vivieran en la misma casa. “En los últimos cinco años hubo una naturalización de la sexualidad y del placer que tiene mucho que ver con la deconstrucción cultural que viven las personas hoy. Y la pandemia contribuyó a que esto se profundice porque el encierro hizo que se explore con más tiempo y detenimiento el propio cuerpo”, afirma la psicóloga y sexóloga Mariana Kersz. Por su parte, Huarte explica: “La pandemia hizo explotar el rubro porque las personas pasaban a estar encerradas con ellas mismas y se dieron cuenta que la sexualidad era algo esencial. A razón de ese impulso, las ventas aumentaron un 300 por ciento”. Dentro de ese universo delivery que buscaba satisfacer la soledad de las almas, los productos más vendidos eran los estimuladores con onda de aire (succionadores) y vibradores tradicionales.



Pasado el encierro obligatorio y con la apertura al contacto en todo su esplendor, los sex shops, hoy también llamados “tiendas de placer sexual”, se vieron obligados a satisfacer una mayor demanda y ofrecer nuevas posibilidades. Entre los cambios de pensamiento, se pasó de un público femenino y masculino, a dividirlos entre consumidores con vulva y con pene, debido a que hay una diversidad de género que lleva a ese concepto como el más preciso y correcto. Kersz agrega: “Antes los sex shops tenían todos juguetes sexuales ligados a la penetración hetero y todo lo demás estaba mal visto, e incluso estaba escondido dentro del mismo sex shop. Era lo clandestino de lo clandestino. Hoy eso no existe más y los productos satisfacen las necesidades de todos los géneros”.



Sexo premium. Otro impacto que impulsó al rubro sexual y motivó a varios emprendedores a montar sus propias tiendas fue el galardón de Mejor Sex Shop del Mundo que recibió el local palermitano Erotique Pink por parte de XBIZ Europa Awards 2024, por considerarlo un espacio que une la venta de productos, con talleres, arte y hasta cata de vinos. Para su dueña, la periodista y empresaria Francesca Gnecci, fue un sueño cumplido. En una nota con La Nación se enorgullecía: “Mi objetivo nunca fue poner un lugar para vender productos, sino generar más libertad en la sexualidad, salir de los tabúes y difundir la educación en este campo”. Ubicado en Nicaragua 5539, en pleno corazón de Palermo Hollywood, Erotique Pink se presenta más como un loft de arte con tintes eróticos que como un sex shop raso.



Otro punto que convoca cada vez a más mujeres es la escuela de erotismo de Erotique Pink, en la cual se enseñan todo tipos de cursos orientados al placer sexual. Vale aclarar que el público no se limita al femenino, sino apunta a toda la comunidad adulta, incluso a gente con discapacidades. Uno de sus instructores asegura: “En todas nuestras clases fomentamos la comunicación, el consentimiento y el respeto hacia el cuerpo del otro o de los otros, ya que en muchos casos hay interacción con más de una persona”.

Galería de imágenes