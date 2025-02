Lali Espósito y la polémica por los "likes perdidos"

La noche del domingo 13 de agosto de 2023, Lali Espósito abrió X y compartió su malestar con los resultados de las PASO, que consagraban una victoria de Javier Milei. "Qué peligroso. Qué triste", tuiteó, desatando una ola de reacciones en la plataforma. Los que compartían el sentimiento la respaldaron sin dudarlo, mientras que los simpatizantes del libertario no tardaron en atacarla.

Las agresiones hacia Lali no terminaron ahí. Ya como presidente, Milei la convirtió en blanco recurrente de sus apariciones públicas y publicaciones en redes, donde la apodó “Lali Depósito” y la acusó de “parásito”. Estos enfrentamientos entre la cantante y el Presidente se volvieron una constante, con Lali siempre firme en sus convicciones y sin miedo a las críticas.

Sin embargo, ese tuit, que parecía haber quedado en el olvido, volvió a ser tema de conversación el fin de semana pasado, cuando seguidores de la artista notaron algo extraño: los likes en ese mensaje desaparecían misteriosamente. “Me levanto, desayuno, le doy like al tuit de Lali. Trabajo, chequeo Twitter a las dos horas y tengo que volver a darle like. Y así”, se quejaba una usuaria. Según indicaban sus admiradores, incluso cuando se aseguraban de darle like nuevamente, éste seguía desapareciendo, lo que alimentó especulaciones sobre una posible manipulación en la plataforma.

Días antes, tras los comentarios homofóbicos del Presidente argentino en Davos, Lali había actualizado su foto de perfil en redes sociales, incluyendo X, con la bandera LGBTIQ+ en un gesto de respaldo a la comunidad. Mientras algunos sugirieron que la desaparición de los likes estaba vinculada a una censura por las críticas de la artista a Milei, otros creen que se trató de una falla técnica de la plataforma.

Cierto es que este episodio reavivó dudas sobre la transparencia y funcionamiento de X y puso en el centro del debate el polémico manejo de la red social por parte de Elon Musk desde su adquisición de Twitter en 2022. Las críticas sobre censura, desinformación y el contenido tóxico que circula en la plataforma no son nuevas. Importantes medios internacionales como The Guardian o La Vanguardia ya anunciaron su retirada. En el mundo de las celebridades, el escritor Stephen King y la actriz Jamie Lee Curtis también decidieron abandonar la red.

El misterio de los likes perdidos de Lali ha generado aún más preguntas sobre lo que está sucediendo en X. La desaparición de los likes en uno de los tuits más relevantes de la artista ha generado que muchos se pregunten si hay algo más detrás de esta red planetaria. Sus seguidores no pierden detalle de este fenómeno: ¿censura o falla técnica? ¿Será Lali la próxima estrella pop en sumarse al éxodo de celebridades que abandonan X?



por María Florencia Delpino