Los 80 de Susana: cumpleaños en Punta del Este

Susana Giménez se prepara para festejar su cumpleaños. Pero no se trata de un año más. La diva cumplirá el próximo lunes 29 de enero 80 años y no sólo que la llegada a una nueva década la encuentra distinta a la que era años atrás, sino que además, planea celebrarlo por todo lo alto realizando una fiesta especial con 60 invitados VIP en “La Mary” su célebre chacra ubicada en Rincón del Indio, Punta del Este.

“Hace seis meses que ya empezaron los preparativos. Así que va a tirar la casa por la ventana”, explica a NOTICIAS uno de los afortunados que integran la lista de invitados sobre la fiesta que se avecina. Pero más allá de la celebración, lo cierto es que Giménez llega a su octava década con otro perfil. Quienes la conocen de cerca explican que la diva “está cambiada, mucho más relajada”. No sólo con lo que respecta a su vida pública y laboral, sino que incluso también con su imagen. Un tema que fue karma de su vida y por el cual más de una vez reconoció haber sufrido, hoy ya no la afecta. La nueva Susana, en la entrada a los 80, cambió sus prioridades.

Rutina. Radicada en Uruguay desde la pandemia, Susana fue cambiando sus hábitos y la menor exposición pública le sirvió para “reordenar sus prioridades”, dicen quienes la rodean. “Está tranquila y no quiere que la molesten”, resumen. Esa búsqueda de tranquilidad es la que por ejemplo la llevó a decidir retirarse del teatro. A pesar de que “Piel de Judas”, que está en cartelera en el Enjoy de Punta del Este es un éxito de taquilla, la diva ya no quiere seguir. A mediados de 2023 anunció que la actual sería su última temporada teatral y el 27 de enero, un par de días antes de llegar a los 80, se espera que su retiro de los escenarios sea un momento especial. “Recibí la propuesta y dije ‘bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa'”, explicó sobre el motivo que la llevó a tomar la decisión. Giménez prioriza su cuidado y no someterse al rigor de los escenarios a esta altura de su vida. Si volverá a la televisión, a la pantalla de Telefe, a mediados de este año, con su tradicional programa. “Eso cansa menos porque es en vivo”, explicó.

Esa relajación la lleva a afrontar de otra manera lo que por mucho tiempo fue un gran problema para ella: su imagen y cómo afrontar las críticas en torno a cómo se ve. La diva fue una de las primeras en hacer uso y abuso del photoshop y, de hecho, protagonizó situaciones bizarras por el exceso de edición en sus fotos en pos de mostrar una imagen idílica. “Está mucho más tranquila. Se muestra tal cual es y cada vez le importa menos el 'qué dirán'”, dicen a NOTICIAS, aunque rápidamente agregan: “Eso no quiere decir que no sea coqueta y que no le guste verse bien, al contrario, le encanta, pero lo hace por ella y ya no por lo que puedan decirle”.

Cuando se produjo el aislamiento a raíz de la pandemia de Covid-19, Giménez decidió quedarse en Uruguay. Y es allí que fue encontrando nuevos hábitos de vida que también explican esta Susana renovada. Relajada, la diva suele despertarse llegado el mediodía y sus días terminan siendo todos muy similares entre sí. “Todos los días son parecidos. Leo el diario de papel primero que todo. Ahí me tomo un tecito, me baño, me visto y llevo a los perros a comer”, explicó sobre sus hábitos una vez comenzado el día. La razón por la que amanece recién a esa hora es que trasnocha. Recién sobre las 5 o 6 de la mañana logra conciliar el sueño y, algunas veces, según ella confesó, recurre a la ayuda del Alplax para dormirse.

El motivo de sus largas madrugadas no son las salidas nocturnas, sino que por el contrario se trata de un vicio que no puede cortar: los videojuegos. El Candy Crush, el juego en el cual hay que juntar frutas para ir eliminándolas del tablero le resulta atrapante. La aplicación, que se convirtió en un boom tras su lanzamiento en 2012, acumula actualmente 7415 niveles y 498 episodios debido a la gran cantidad de fanáticos que generó en todo el mundo, y Susana es una de ellas. De hecho, la diva suele comprar “vidas extras” para poder seguir jugando cuando se acaban los créditos gratis. “Compro vidas todo el tiempo”, confesó sobre su consumo predilecto, que oscila entre los 8 y 10 dólares para poder jugar de manera ilimitada durante un lapso de tiempo. Al Candy Crush lo intercala con otro videojuego, llamado Brainstorm, que es de preguntas y respuestas. Cuando está su hija Mecha, deja de lado las aplicaciones móviles y optan por jugar a la canasta.

La televisión sigue también ocupando un lugar importante en su vida. Cuando empieaza a caer la noche, Giménez se prende a la pantalla y lo primero que hace es mirar el noticiero, luego sigue por otros programas del prime time argentino. A pesar de que ella es una de las estrellas de Telefe, uno de sus progrmas favoritos es de la pantalla rival, ya que “Los 8 escalones de los tres millones”, conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece es uno de sus programas predilectos. El fanatismo por este programa lo comparte con su amiga Mirtha Legrand y, de hecho, cuando hablan por teléfono suelen conversar sobre lo que sucede en el programa de preguntas y respuestas. “Juega a la par de los participantes, tratando de adivinar. Odia cuando son preguntas de música”, explican a NOTICIAS.

El resto del tiempo, la diva encontró en el cuidado del jardín un hobbie que la atrae. “Está con los perros, riega el pasto, cuida las plantas y hasta le da de comer a los gansos. Le gusta embarrarse”, explican. También encontró en el bordado otro entretenimiento para matar su tiempo. Pero así como sumó hábitos, también suprimió otros. El alcohol ya no forma parte de su vida, decisión que tomó luego de confesar que tomaba “mucho vino”. “Ahora no toma ni una gota, le hacía doler la cabeza y decidió que era mejor no tomar más”, afirman en su entorno. También comenzó a cuidarse en las comidas, no al punto de hacer dieta ni persiguiendo reducir su peso, sino con el objetivo de cuidarse.

Festejo. Esta Susana que “ya no oculta su edad” está desde hace aproximadamente seis meses preparando los festejos para el comienzo de su octava década. Mercedes Sarrabayrouse, su hija junto con Inés Hernández, su amiga e histórica asistente y algunas personas más formaron parte de una especie de comité que asesoró sobre la lista de invitados al evento. Es que Giménez pretende que sea un ágape reservado y por eso fueron muy estrictos en cuanto al armado de la lista de convocados. La nómina en cuestión consta de 60 invitados entre los que destacan varios internacionales. Cristian Castro, quien está junto a su novia argentina en Carlos Paz e incluso fue a ver a Susana al teatro, fue uno de los primeros confirmados. Sin embargo, su madre Verónica Castro se ausentará. Ricardo Montaner y su familia, el Puma Rodríguez y Sebastián Yatra serán otros intérpretes internacionales que dirán presente. Se especuló con la presencia de otros artistas latinos como Ricky Martin y Luis Miguel, sin embargo, esto no ocurrirá. “Tiene muy buena relación, pero no es amigo de ellos”, apuntan.

Ramón “Palito” Ortega es otro de los cantantes invitados que concurrirá junto a su esposa Evangelina Salazar. El tucumano será además el encargado de brindar un show, aunque además habrá muchas sorpresas preparadas para la cumpleañera que amenizarán el encuentro.

En el selecto grupo de invitados también se encuetra Gustavo Yankelevich, actual director de Susana en la obra teatral, quien acudirá junto con su esposa Rosella Della Giovampaola. En cuanto a su familia más cercana, concurrirán su hija Mecha, Lucía y Manuel, nietos de la conductora, y sus hermanos Carolina y Patricio Giménez.

La única ex pareja que concurrirá es Ricardo Darín, con quien la diva mantiene una relación muy cercana. El actor, que se encuentra pasando sus días en la ciudad uruguaya, irá junto a su esposa Florencia Bas. Otros de los convocados que ya ratificaron su presencia son Darío Turovelzky, Federico Levrino, Dolores Mayol, Teté Coustarot, Marley y Marcela Amado. Según cofirmaron a NOTICIAS, otro de los selectos invitados será el ex presidente Mauricio Macri junto con su esposa Juliana Awada.

Una de las grandes ausentes será Mirtha Legrand. Las dos estrellas comparten una gran amistad, pero la diva de los almuerzos se excusó debido a que ese mismo día tiene la gala del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, en el Costa Galana (Ver recuadro). En su lugar acudirán Marcela Tinayre junto con sus hijos, Nacho y Juana Viale.

El evento VIP no sólo contará con un operativo de seguridad reforzado sino que Giménez quiere que sea lo más privado posible. De hecho, no había contemplado la posiblidad de contar con un fotógrafo para el evento, aunque finalmente será Juanita Mauri, la hija de Inés Hernández, quien se encargue de ese asunto.

“Ya tiene el 'outfit' elegido, pero no va a hacer cambio de vestuario. Sólo va a disfrutar”, explican sobre cómo transcurrirá la noche. Susana Giménez ya no oculta su edad y lo festejará a pleno.

Galería de imágenes