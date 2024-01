Homenaje a 27 años del asesinato del fotografo de NOTICIAS José Luis Cabezas

Hoy, jueves 25 de enero, a 27 años del asesinato del fotógrafo de revista NOTICIAS José Luis Cabezas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), realizó en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un sentido homenaje en su nombre.

Así fue que a las 11:30 de la mañana, tomó el micrófono el presidente Sebastián Vricella y dio un discurso para los más de 50 fotógrafos y miembros de la Asociación que se hicieron presentes. Tras una introducción en la que recordaba fechas y situaciones que marcaron a fuego al gremio de los fotógrafos en Argentina, Vricella no dudó en reforzar “la lucha incansable para identificar y condenar a los asesinos de nuestro colega”. Y continuó: “Luchamos contra una policía que no quería investigar, un poder político que quería a los asesinos impunes, y una Justicia que no nos quería escuchar. Por eso no tenemos que olvidar que los reporteros gráficos, con el apoyo de los compañeros trabajadores de prensa y con la ayuda de una mayoría del pueblo argentino, logramos sentar en el banquillo de los acusados a los autores materiales y desenmascarar a sus mandantes”.

Mientras algunos fotógrafos mantenían su cámara arriba en muestra de lucha y de nunca olvidar lo sucedido, otros escuchaban atentamente. Vricella hizo alusión a la nueva ideología política que gobierna el país y en nombre de todos afirmó: “Hoy decimos “No olvidemos a Cabezas” también en defensa propia. La misma impunidad que lo asesinó vuelve con otro ropaje, pero con la misma violencia y el mismo desprecio por nuestras vidas. “No nos olvidamos de Cabezas”, hoy, significa también luchar por los derechos que él tuvo en su labor como reportero gráfico”.

Vale recordar que el fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado en la madrugada del 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura veraniega para nuestra revista.

Muchos años más tarde y tras una lucha incansable, la Justicia dictaminó que Cabezas fue capturado por la “Banda de Los Horneros” que lo llevó hasta una cava de un camino rural de General Madariaga donde lo mataron de dos disparos. El empresario Alfredo Yabrán fue declarado autor intelectual “mediato” del crimen, debido a que el reportero había logrado fotografiarlo ese último verano. Sin embargo el empresario postal no fue juzgado ya que se suicidó en 1998 y si cumplieron prisión efectiva Gustavo Prellezo, Aníbal Luna, Sergio Camaratta, Alberto “La Liebre” Gómez, Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, todos culpables del asesinato del fotógrafo.

Finalizando el acto, la voz de Vricelli volvió adueñarse de la atención de todos. “A 27 años de su asesinato, volvemos a reunirnos, volvemos a movilizarnos y a marchar en todo el país para reclamar por la justicia, la memoria y la verdad. Sepan los poderosos que vamos a luchar por nuestros derechos como luchamos por la memoria de José Luis, que es nuestra, porque nosotrxs la cuidamos, la defendimos y la seguiremos reivindicando en defensa propia”.

El cierre fue con el ya clásico pero igualmente emotivo “Cabezas, ¡presente!”, “Cabezas, ¡presente!”, “Cabezas, ¡presente!”.