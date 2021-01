Los cortes de carne a precios populares son los que el mundo no compra

El Gobierno confirmó el acuerdo para vender diez cortes de carne a precios rebajados. El listado incluye tira de asado a $399, vacío a $499, matambre ($549), tapa de asado ($429), cuadrada y bola de lomo a $489, carnaza a $359, falda a $229, y roastbeef ($399). A este acuerdo se le agregan carne picada ($265) y espinazo ($110), vigentes en Precios Cuidados, totalizando los 10 cortes con rebajas de hasta un 30% respecto de los precios del mercado en diciembre.

"La carne subió muchísimo en octubre cuando salieron algunos operadores a decir que el aumento iba a ser del 30%, porque el precio estaba retrasado. Pero creo que se pasaron un poco. Y cada vez hay menos venta acá porque todo el mundo quiere exportar", marcó Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires.

"La carnaza puede ser paleta, roastbeef, carnaza común, ahí hay mucha diferencia. Igual son todos los recortes que el mundo no nos compra. Y con esa carne picada vas a comer kilos de grasa", siguió enojado Williams, porque el Gobierno destina estos cortes a supermercados como Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día %, Libertad y Carnicerías Friar, entre otros.

"Es para el que va al supermercado a las 8 de la mañana. Tiran un par de kilos para la foto, pero vas a las 10 de la mañana y no encontrar nada. Es tropezar con la misma piedra más de dos veces", agregó el presidente de la asociación que nuclea a las carnicerías de CABA. "Las carnicerías de capital somos las que vendemos casi el 50% de la carne que se vende en la Ciudad, y la gente está privilegiado comer menos carne pero de buenas cortes, buscan calidad", apuntó.

En 2020 cerró el consumo interno de carne vacuna cerró en la cifra más baja en un siglo con 49,7 kilos por habitante (así lo reflejó el informe anual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. "La gente migró a otras carnes. Pero ahora el kilo de pata y muslo que estaba a $100 pesos, hoy está $150. La bondiola la vendíamos a $200 y ahora el kilo está a más de $500. El consumidor se va quedando sin opciones", recalcó Williams.

"Un kilo de coliflor está $180, el brócoli $200, el kilo de duraznos $200, un kilo de manzana $200, ahora resulta que el pollo está caro, que cerdo no hay... ¿qué vamos a comer? ¡¿Lechuga?! Es siempre lo mismo", agregó enojado el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires. "Encima los que ofrecen con ese acuerdo son cortes que el mundo no quiere y lo cuentan como un triunfo. Asado no quieren, vacío no quieren, matarme no te lo llevan. Los frigoríficos exportadores están con las cámaras llenas de estas cosas porque no salen", describió el referente de los carniceros de la Ciudad.