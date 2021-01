Para Gabriela Piovano los sanatorios privados están llenos de macristas

“Los que más tienen grupo de riesgo es el sector que votó por Mauricio Macri, por una cuestión de edad”, marcó la infectóloga Gabriela Piovano que trabaja en el Hospital Muñiz, donde es pionera en los tratamientos de VIH. Defensora de la cuarentena y de la vacuna Sputnik V, Piovano se volvió viral en las últimas semanas tras protagonizar fuertes cruces con periodistas de distintos canales que cuestionaban a la vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología.

A Soledad Larghi y Rolando Graña les reclamó: “El Estado invierte millones de pesos en los medios. ¿Qué servicio público nos dan aparte de agitarnos la cabeza?”. A Ceferino Reato y Débora Plager los señaló por decir “que a la vacuna Sputnik V no la quiere nadie". Y a Nicolás Wiñazki lo acusó de apostar “constantemente a que nos vaya mal”.

"Buscan tirar abajo a quienes trabajan para garantizar las políticas que hacen que las vacunas lleguen a los ciudadanos", se enojó Piovano hace una semana. “Desgraciadamente estamos muy cerca de saturar nuevamente el sistema de Salud. En poco tiempo volvimos a los números que teníamos cuando cerramos. Y aunque la gente se quede hoy en casa y diga 'listo no me muevo más', los números van a seguir altos 15 o 20 días más”, insistió, partidaria de volver a una la reclusión.

“El (sistema) privado nunca dejó de estar lleno, no rebalsado, pero lleno. Eso es porque los que iban a la marchita, la mayoría tienen privado”, apuntó en diálogo con Delta 90.3, para luego aclarar ante la sorpresa del conductor: “a mi me duele igual si la gente es del privado o del público, si votó a Macri o a Chichita de Erquiaga”.

Piovano cree que la nueva cepa del coronavirus además no tardará en llegar. “Gente que en la primera infección la pasó asintomática, puede que en la segunda sea grave. Estamos hablando de una mayor mortalidad que hasta acá no estaba en los planes cuando decían que era menos virulenta. La trampita era porque en realidad infectaba a los jóvenes mayormente, y no a los de población de riesgo”, advierte la infectóloga.

“Hoy estamos vacunando de 300,000 por quincena porque es lo que tenés. Pero podríamos estar vacunando a millones. El sistema ya tiene su estructura. No tenemos que estar reprochando todo el tiempo. Al lado de lo que han hecho el resto de los países lo nuestro es muy bueno, haber tenido la vacuna en diciembre es muy bueno”, agrega Piovano que festeja la llegada de la Sputnik V y duda de las bondades de la vacuna de Pfizer.

“Ahora Israel está haciendo una denuncia a Pfizer porque mintió con los números. Fíjate hasta donde se llega cuando se mete la política. En la medicina es lamentable, pero pasa. Para mí personalmente mejor que no venga la vacuna de Pfizer Argentina. La vacuna Pfizer nos va a traer mas problemas que soluciones. Ya con la rusa que tenemos con 30 millones y podemos tener un operativo de vacunación efectivo”, cierra la infectóloga.

por R.N.