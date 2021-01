Críticas a CABA: cómo será el programa de vacunación contra el Covid-19

La campaña de vacunación contra el coronavirus suma una polémica cada semana. Por estos días, las críticas se concentraron contra la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quiros, a quienes (sobre todo en redes sociales) se los señala por "esconder" el plan para administrar la Sputnik V en suelo porteño. Entre las principales quejas, además, se insiste en que CABA, a diferencia de provincia de Buenos Aires, no habilitó un registro público para aquellos que desean vacunarse. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que todo marcha según lo previsto y que el único inconveniente es la escasa cantidad de vacunas, un problema que se extiende a toda la Argentina y el mundo.

El subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, aseguró a NOTICIAS que el martes 19 se terminaron de aplicar la totalidad de las primeras dosis de Sputnik V en CABA. "En total, el personal de la salud suma un total de 150.000 personas y, para la primera fase, Nación envió a la Ciudad 24.000 dosis. Ya aplicamos todas y ahora comenzamos a vacunar con el segundo componente", afirmó el funcionario.

Batistella afirmó que la Ciudad ya recibió 14.000 dosis del segundo componente y que esperan el resto en los próximos días. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar al 100% del personal de la salud es todavía difícil. "En la primera fase nos guiamos por las estrategias de Nación. Primero se aplicó a personal de terapia intensiva y cuidados críticos, al personal de laboratorios que manipula muestras de covid y, además, al personal de unidades febriles, que son quienes atienden a los diagnosticados con Covid-19", agregó Batistella.

Sin registro público de vacunación en CABA

Una de las críticas más frecuentes hacia el Gobierno porteño es que no se haya habilitado un registro público como en la provincia de Buenos Aires, donde todas las personas -a través de la web- pueden inscribirse de forma voluntaria para vacunarse más allá de no formar parte de los grupos prioritarios.

Battistella reconoció que esto se debe a una decisión que se vincula, de forma directa, a la poca cantidad de vacunas disponibles. "Nosotros tomamos la determinación de no abrir un registro hasta que no tengamos las vacunas aseguradas. No queríamos generar una expectativa sobre algo que no sabemos si va a suceder la semana que viene, la otra o dentro de un mes", afirmó.

Ni bien llegó la primera tanda de vacunas a la Ciudad, Quirós había explicado que las dosis se aplicarían en los 17 hospitales públicos de la Ciudad y en los 20 centros de vacunación habilitados para tal fin. El plan de vacunación completo, publicado en el sitio oficial de CABA el 28 de diciembre, detallaba cinco fases: 1- personal de salud (escalonamiento en función del riesgo de la actividad); 2- adultos mayores de 70 y personas que residan en geriátricos u hogares de adultos mayores; 3- adultos mayores de 60 a 69 años; 4- fuerzas de seguridad; 5- personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo (diabetes, obesidad grado 2 y grado 3, enfermedades cardiovasculares, renales y/o respiratorias crónicas).

El plan, sin embargo, está sujeto a la disponibilidad de Sputnik V. "Frente a las críticas que repiten 'Ciudad no vacuna', vamos a empezar a publicar cada detalle en la página. Si nos dan diez vacunas, vamos a poner diez. Está todo listo. Cuando terminemos con el personal de salud, vamos a empezar con los mayores de 60. Si tenemos pocas vacunas, empezaremos con los mayores de 80; si nos dan más, con los mayores de 75 y si nos dan muchísimas más, con los mayores de 60", agregó Battistella.

El funcionario explicó que los centros de vacunación se armaron con capacidad para que trabajen hasta 15 vacunadores. "Si ponemos 5 vacunadores, podemos dar 350 vacunas por día. Si ponemos 10, damos 700. Si ponemos 15, damos 1050. Estamos preparados para cualquier variable que nos habilite Nación", sostuvo.

De todas formas, la posibilidad de que se habilite la vacunación para la segunda fase todavía parece lejana. El número de vacunas que llegarán a la Argentina desde Rusia fue modificándose con el correr de los días. "Si finalmente llegan al país 600.000 dosis y Nación le entrega a Ciudad el mismo porcentaje que la primera vez, nos corresponderían entre 50 y 60.000 dosis. Con esa cantidad, todavía no estaríamos cubriendo al personal de la salud", concluyó el funcionario.