El papelón de una ministra de Kicillof, tras el video de policías saludando a Patricia Bullrich

La primera versión pública sobre qué sucedería con los policías bonaerenses que saludaron a Patricia Bullrich en Villa Gesell surgió de una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof. La ministra de Gobierno, María Teresa García, afirmó a través de su cuenta de Twitter que los seis efectivos que habían participado del episodio ya habían sido desplazados. Y, aunque más tarde borró la publicación, su comentario alimentó todo tipo de especulaciones y declaraciones por parte de un sector de la oposición.

La funcionaria respondió a una nota difundida en las redes del sitio "El Destape", "Peligroso: el video de policías bonaerenses haciendo la venia a Patricia Bullrich". "Ya fueron separados de la fuerza", escribió García. Lo que inmediatamente fue levantado por muchos medios. Sin embargo, ante la consulta de NOTICIAS, voceros de Kicillof desmintieron esta afirmación. Desde la Provincia aseguraron que ninguno de los seis efectivos fue desplazados ni tampoco sumariados. "Se abre una investigación interna como se hace siempre ante cualquier tipo de video o denuncia que llega", agregaron.

A pesar de la información oficial, el rumor de sanciones hacia los efectivos ya se había instalado. De hecho, la propia Bullrich se expresó al respecto: "Métanse conmigo pero con los que nos cuidan no", escribió en Twitter la presidenta del PRO. Otra de las que hizo declaraciones en la misma línea fue Florencia Arietto -quien fue asesora de la ex ministra-: "Me llega información que estarían sumariando a los agentes que saludaron a Patricia Bullrich. No me sorprende de Sergio Berni. Pongo a disposición mi matrícula de abogada para representarlos en defensa de sus derechos a los oficiales. Si los conocen háganselo saber", escribió.

Metanse conmigo pero #ConLosQueNosCuidanNo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2021

Me llega información que estarían sumariando a los agentes que saludaron a @PatoBullrich. No me sorprende de @SergioBerniArg. Pongo a disposición mi matrícula de abogada para representarlos en defensa de sus derechos a los oficiales. Si los conocen háganselo saber. https://t.co/b6Xvh2XcSw — Florencia Arietto 🇦🇷 (@Florenciarietto) January 22, 2021

Saludo policial a Bullrich. El episodio sucedió el jueves 21 en Villa Gesell, durante la presentación del libro de la ex ministra de Seguridad, “Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en Argentina”. La dirigente de Juntos por el Cambio se sorprendió cuando seis uniformados que pertenecen al Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se acercaron a donde estaba para saludarla. Las imágenes se viralizaron de inmediato y comenzó una discusión sobre si correspondía o no que los policías le hicieran la venia a un civil.

Desde el entorno de Bullrich negaron haber conocido con anticipación el gesto que iban a tener los policías. Las mismas fuentes reconocen que un ala de la Bonaerese continúa en tensión con Berni y ponen como ejemplo de la relación conflictiva el levantamiento que sucedió en el 2020.