Ahora, Claudia Villafañe tiene su propia copa

Y Claudia Villafañe levantó la copa nomás. A casi dos meses de la muerte de Diego Maradona, "La Tata" se impuso ante Analía Franchin en MasterChef Celebrity, el reality que rompió todos los records durante el 2020.

Durante la noche del domingo de la final, el programa tuvo picos de 26 puntos de rating, una cifra inédita no solo para el encendido actual de TV sino para la época del año.

Durante 2020, el año del Coronavirus, la gente permaneció en sus casa por la cuarentena. En este contexto, la cocina se volvió una actividad para muchos en sus hogares. El programa, producido por Diego Guebel, caló hondo en el público al mostrar a los famosos creando su arte culinario.

Sin dudas, este reality, le permitió a Claudia mostrar tal vez otra faceta de su vida, aquella que no tiene tanto que ver con su vida personal y relacionada a las polémicas en torno a su ex marido.

“Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”, expresó en relación al astro del futbol fallecido el pasado 25 de noviembre en plena competencia Por último, manifestó: “Estoy muy agradecida y feliz”.

Evaluados por el jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Villafañe y Franchin debieron realizar un menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en 90 minutos.

Quienes fueron de la partida fueron sus hijas, Dalma y Gianinna. "Que ellas dos estén acá después de todo lo que pasamos y vivimos, para mi es super importante y lo valoro muchísimo”, dijo su madre.

Esta final dejó un dato color, debido a que las participantes finalista tienen un pasado en común: Claudia fue la esposa de Maradona y Analía fue la pareja de Guillermo Coppola, quien fuera el mánager de El Diez durante varios años.

Telefé ya prepara la segunda edición de este reality que rompió todos los records. Así como en su momento la expectativa estaba puesta por los participantes de los Bailando y Cantando por un sueño de Marcelo Tinelli, ahora la mirada está en este programa de cocina que convoca famosos.

Los participantes que están confirmados por la productora BoxFish hasta el momento son: Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Dani La Chepi, Gastón Dalmau, Flavia Palmiero, Juanse y CAE.